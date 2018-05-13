Hamur işleri

B\u00f6rek, po\u011fa\u00e7a, simit, ekmek gibi maya i\u00e7eren besinler mide zar\u0131n\u0131 rahats\u0131z eder ve gaz yapabilir.\r\n,Mideniz bo\u015fken yo\u011furt yerseniz midede olu\u015fan hidroklorik asit yararl\u0131 laktik asit bakterilerini \u00f6ld\u00fcr\u00fcr.\r\n\r\nBu y\u00fczden b\u00f6yle \u00fcr\u00fcnleri kahvalt\u0131da t\u00fcketmenin \u00e7ok az bir yarar\u0131 olur.\r\nArmutlarda bulunan saf lifler bo\u015f bir midenin hassas mukoza zar\u0131na hasar verebilir.\r\n,\u015eeker t\u00fcketmek ens\u00fclin seviyemizi art\u0131r\u0131r ve sonu\u00e7 olarak "yeni uyanm\u0131\u015f" olan pankreas\u0131m\u0131z\u0131 zorlar.\r\n\r\nSabah a\u00e7 karn\u0131na \u015feker t\u00fcketmek diyabet hastal\u0131\u011f\u0131na neden olabilir. \u00d6zellikle \u00e7ocuklar\u0131n\u0131za sadece kahvalt\u0131dan sonra \u015feker yemesine izin verin.\r\n,Domatesler y\u00fcksek seviyede tanen asidi i\u00e7erir ve t\u00fcketildi\u011finde mide asidinin artmas\u0131na neden olur. Midedeki bu asit art\u0131\u015f\u0131 mide \u00fclserine yol a\u00e7abilir.\r\n,\u00c7i\u011f sebzeler zengin amino asit kayna\u011f\u0131d\u0131r. Ancak a\u00e7ken t\u00fcketildi\u011finde mide yanmas\u0131, gaz ve mide a\u011fr\u0131s\u0131na neden olabilirler.\r\n,Mideniz bo\u015fken muz yedi\u011finizde kan\u0131n\u0131zdaki magnezyum miktar\u0131nda ciddi bir art\u0131\u015f olur. Bu art\u0131\u015f kalbinize zarar verebilir.\r\n,Baharatl\u0131 yemekler mide mukozaya zarar ve rahats\u0131zl\u0131k verebilir, ayr\u0131ca midenizde asit \u00fcretimini de art\u0131r\u0131r.\r\n\r\nSonu\u00e7 olarak sindirim sisteminde bir\u00e7ok sorun ortaya \u00e7\u0131kabilir.,Sabah gazl\u0131 i\u00e7ecekler i\u00e7mek mukoza zar\u0131n\u0131za zarar verebilir ve midedeki kan miktar\u0131n\u0131 azalt\u0131r. Bu da, yedi\u011finiz yemeklerin daha yava\u015f sindirilece\u011fi anlam\u0131na gelir.\r\n,Turun\u00e7giller meyve asidi bak\u0131m\u0131ndan zengin meyvelerdir.\r\n \r\nA\u00e7 karn\u0131na t\u00fcketildi\u011fi zaman mide yanmas\u0131na neden olabilir.\r\n\r\nAyr\u0131ca mide iltihab\u0131 riskini ve hatta mide \u00fclseri olu\u015fma riskini de art\u0131r\u0131r.