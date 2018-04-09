Kahveyi yanlış zamanda içiyormuşuz

Bir\u00e7o\u011fumuz sabah uyand\u0131ktan hemen sonra kahve i\u00e7er ama bilim insanlar\u0131na g\u00f6re bu yanl\u0131\u015f. \u0130\u015fte detaylar...,Bilim insanlar\u0131, pek \u00e7ok insan\u0131n vazge\u00e7emedi\u011fi en temel i\u00e7eceklerden olan kahveyi, ne zaman i\u00e7memiz ne zaman i\u00e7mememiz gerekti\u011fini ara\u015ft\u0131rd\u0131. Kahve \u015f\u00fcphesiz, insanlar\u0131n i\u00e7ti\u011fi en b\u00fcy\u00fck iksirlerden biri. ,Sabahlar\u0131 sadece bir yudum alsan\u0131z bile kahvenin canland\u0131r\u0131c\u0131 g\u00fcc\u00fcn\u00fc, t\u00fcm iliklerinizde hissedersiniz. Ama e\u011fer \u015fahane bir enerjiye sahip olmak i\u00e7in d\u00fczinelerce kahveye ihtiya\u00e7 duyan biri iseniz, bilmeniz gereken bir \u015fey var: ,Kahvenizi g\u00fcn\u00fcn yanl\u0131\u015f zamanda i\u00e7iyor olabilirsiniz. Bu ara\u015ft\u0131rma, g\u00fcn\u00fcn her saatinde kahve i\u00e7in delirenlerin kula\u011f\u0131na ho\u015f gelmeyebilir ancak bilim hi\u00e7bir zaman yan\u0131ltmaz.,Yeni kronofarmakoloji ara\u015ft\u0131rmas\u0131, ila\u00e7lar\u0131n etkisinin her b\u00fcnyede de\u011fi\u015fiklik g\u00f6sterdi\u011fini ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 gibi, ayn\u0131 \u015fekilde kahveyle ilgili bir ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131. Kafeinin yaratt\u0131\u011f\u0131 o g\u00fczel uyand\u0131rmay\u0131 hissetmek i\u00e7in, kahveyi g\u00fcn\u00fcn belli saatlerinde i\u00e7meli ve belli saatlerde de i\u00e7memelisiniz. ,\u00c7al\u0131\u015fmada, Dartmouth T\u0131p Fak\u00fcltesi Geisel T\u0131p Fak\u00fcltesi'nden N\u00f6robilimci Steven Miller, temel olarak sizin i\u00e7sel saatiniz olan sirkadiyen saatini inceledi ve insan v\u00fccudunun fizyolojisi g\u00fcn boyunca \u00f6zellikle stres hormonu ve kortizol a\u00e7\u0131s\u0131ndan nas\u0131l de\u011fi\u015fti\u011fini ara\u015ft\u0131rd\u0131. ,Kortizol, stresli ve tehlikeli durumlarda sivrilen ve v\u00fccudunuzu "d\u00f6v\u00fc\u015f veya u\u00e7u\u015f" moduna sokan hormon olarak bilinir, ancak normal \u015fartlarda, kortizol seviyelerimiz g\u00fcn boyunca do\u011fal olarak dalgalan\u0131r, sabahlar\u0131 y\u00fckselir ve uyan\u0131k hissettirir, geceleri dibe inerek bizi yorgun ve yata\u011fa atlamaya haz\u0131r hale getiriyorlar.