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Kakao kolon kanseri riskini en aza indiriyor!
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Kakaonun içerisinde antioksidan miktarının fazla olmasından dolayı sağlığımıza birçok faydası bulunmakta… Aynı zamanda son yapılan araştırmalara göre, kakaonun kolon kanseri riskini en aza indirdiği ortaya çıktı.
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