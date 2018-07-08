Kalbimin Sultanı dizisinin yıldız oyuncusu otobüs bekledi

G\u00f6renler \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131.,\u2018Kalbimin Sultan\u0131\u2019 dizisinde rol alan Emel \u00c7\u00f6lge\u00e7en, Ortak\u00f6y\u2019de otob\u00fcs beklerken objektiflere tak\u0131ld\u0131.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 20 dakika toplu ta\u015f\u0131ma arac\u0131n\u0131n gelmesini bekleyen oyuncu, bir yandan da telefonuyla ilgilendi. \r\n,\u00c7\u00f6lge\u00e7en, merakl\u0131 bak\u0131\u015flara ald\u0131rmadan DT1 Ortak\u00f6y-Taksim otob\u00fcs\u00fcne binerek g\u00f6zden kayboldu.\r\n,.