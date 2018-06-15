Kaliforniya'nın 3'e bölünmesi önerisi için referandum

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin 3 b\u00f6lgeye b\u00f6l\u00fcnmesini teklif eden \u00f6nerinin referanduma g\u00f6t\u00fcr\u00fclmesi i\u00e7in gereken imza say\u0131s\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,Eyalette 6 Kas\u0131m'da yap\u0131lmas\u0131 planlanan referandum, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamam\u0131n\u0131n ve 100 sandalyeli Senatonun da 3'te 1'inin (33) yenilenece\u011fi ara se\u00e7imlerde halka soru olarak sorulacak.\r\n,Yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in 420 bin imza toplanan referandumda halk, eyaletin "Kaliforniya, Kuzey Kaliforniya ve G\u00fcney Kaliforniya" \u015feklinde 3 ayr\u0131 eyalet olarak ayr\u0131l\u0131p ayr\u0131lmayaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde oy kullanacak.\r\n,Referandumda eyaletin 3'e ayr\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde bir karar \u00e7\u0131kmas\u0131 halinde bile tasar\u0131n\u0131n, ABD Kongresinin onay\u0131ndan ge\u00e7mesi gerekiyor.\r\n,Referandumda eyaletin b\u00f6l\u00fcnmesi lehinde karar \u00e7\u0131kmas\u0131 durumunda ise 1863 y\u0131l\u0131ndan bu yana ilk defa bir eyalet b\u00f6l\u00fcnm\u00fc\u015f olacak. ABD'ye 1850 y\u0131l\u0131nda resm\u00ee olarak ba\u011flanan Kaliforniya'y\u0131 1859 y\u0131l\u0131nda 2'ye b\u00f6lme teklifi referandumdan ge\u00e7mi\u015f ancak ABD Kongresine tak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.