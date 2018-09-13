Kalorifer peteğinin arkasında gizli geçit bulundu! Bakın nereye çıkıyor...

K\u00dcTAHYA'da polis ekiplerinin d\u00fczenledi\u011fi kumar operasyonunda, bir i\u015fyerinin kalorifer pete\u011finin arkas\u0131nda gizli ge\u00e7it bulundu.\r\n,,\u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eubesi ekipleri Ali Pa\u015fa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'nde tombala ad\u0131 alt\u0131nda kumar oynat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen bir i\u015fyerine bask\u0131n d\u00fczenledi.\r\n,Yap\u0131lan aramada kalorifer pete\u011finin arkas\u0131ndaki duvar\u0131n delinmi\u015f oldu\u011fu belirlendi.\r\n,Delinen duvardan polis bask\u0131nlar\u0131 s\u0131ras\u0131nda i\u00e7eride kumar oynayan ki\u015filerin ka\u00e7t\u0131klar\u0131 belirlenirken burada tombala makinesi ile katlar ele ge\u00e7irildi. ,Polisler, i\u015fyeri sahibi ile birlikte 8 ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n,.Delinen duvardan, kumar oynayanlar\u0131n ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,.