Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan ilk fotoğraf

K\u0131r\u015fan, payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011frafa, 'Sa\u011fl\u0131k durumu \u00e7ok iyi, ne\u015fe katt\u0131k gecesine, yar\u0131n \u00f6b\u00fcr g\u00fcn taburcu olur k\u0131smetse, dualar\u0131n\u0131z\u0131 esirgemeyin' notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Ge\u00e7irdi\u011fi kalp krizi sonras\u0131nda hastaneye kald\u0131r\u0131larak yo\u011fun bak\u0131mda tedavi alt\u0131na al\u0131nan Mustafa Topalo\u011flu, kritik s\u00fcreci atlatt\u0131. ,Babas\u0131n\u0131n haberini al\u0131nca panik yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n k\u0131z\u0131 Irmak Topalo\u011flu ise, \u201cBen ilk duydu\u011fumda ger\u00e7ekten \u00e7ok korktu\u011fum panik yapt\u0131m. ,Mustafa Topalo\u011flu\u2019nun d\u00fcn ak\u015fam rahats\u0131zland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen e\u015fi Derya Topalo\u011flu, \u201cD\u00fcn ak\u015fam rahats\u0131zland\u0131 ve kalp a\u011fr\u0131s\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,Mustafa Topalo\u011flu'nun ziyaretine giden oyuncu-sunucu Alp K\u0131r\u015fan, kendisine ait sosyal medya hesab\u0131ndan \u00fcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc ile hastanede \u00e7ekilen bir foto\u011fraf payla\u015ft\u0131. ,Toparlad\u0131 kendisini yo\u011fun bak\u0131mdan \u00e7\u0131kacak yar\u0131n. Daha iyi olacak bu bize mutlu etti. Daha \u00e7ok ayakta k\u0131ld\u0131. Sonu\u00e7ta babam\u0131z evimizin dire\u011fi\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Hastaneye getirdik ve hemen tetkikler yap\u0131l\u0131r, yap\u0131lmaz zaten m\u00fcdahale edildi. Ben yan\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131m. G\u00f6rd\u00fcm kendisini \u00e7ok iyi bende iyi hissetim onu g\u00f6r\u00fcnce. ,Mustafa Topalo\u011flu'nun, kalp krizi ge\u00e7irdikten sonraki ilk foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Ama daha sonra iyi oldu\u011funu duyunca ailecek \u00e7ok sevindik bu duruma hi\u00e7bir s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 yokmu\u015f. ,\u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr atlatt\u0131. \u015ea\u015fk\u0131n\u0131m, \u00fcz\u00fcld\u00fck, \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fck ama \u015fimdi gayet iyi\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n