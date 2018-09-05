Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu

Amme alacaklar\u0131 i\u00e7in uygulanan gecikme zamm\u0131 oran\u0131 y\u00fczde 2 olarak belirlendi.\r\n,"Amme Alacaklar\u0131 \u0130\u00e7in Uygulanan Gecikme Zamm\u0131 Oran\u0131n\u0131n Yeniden Belirlenmesine \u0130li\u015fkin Cumhurba\u015fkan\u0131 Karar\u0131", Resmi Gazete'de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi.\r\n\r\n,Karara g\u00f6re, 6183 say\u0131l\u0131 Amme Alacaklar\u0131n\u0131n Tahsil Usul\u00fc Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re uygulanacak gecikme zamm\u0131 oran\u0131 her ay i\u00e7in ayr\u0131 ayr\u0131 uygulanmak \u00fczere y\u00fczde 2 oldu. ,S\u00f6z konusu oran, y\u00fczde 1,40 olarak uygulan\u0131yordu.\r\n\r\n,Resmi gazetede yay\u0131mland\u0131.,Y\u00fczde 2 zam geldi.