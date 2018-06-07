Kamu çalışanlarının maaşları 13 Haziran'da yatacak

Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal, "B\u00fct\u00fcn kamuda \u00e7al\u0131\u015fan karde\u015flerimizin maa\u015flar\u0131 13 Haziran'da hesaplar\u0131na yatacak." m\u00fcjdesini verdi.,Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal, Bayburt Valili\u011finde gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, kamu g\u00f6revlilerinin ay\u0131n 15'inde maa\u015flar\u0131n\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 an\u0131msatt\u0131.\r\n\r\n,Haziran ay\u0131 maa\u015flar\u0131n\u0131n ay\u0131n 15'i itibar\u0131yla Ramazan Bayram\u0131'n\u0131n birinci g\u00fcn\u00fcne geldi\u011fini ifade eden A\u011fbal, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,"Bug\u00fcn b\u00fct\u00fcn bakanl\u0131klara, kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131na bir genelge g\u00f6nderdim. Dolay\u0131s\u0131yla b\u00fct\u00fcn kamu g\u00f6revlilerimiz, memurlar\u0131m\u0131z, s\u00f6zle\u015fmeli personel, i\u015f\u00e7i ve di\u011fer stat\u00fclerde \u00e7al\u0131\u015fan b\u00fct\u00fcn personelimiz, ister bakanl\u0131klarda \u00e7al\u0131\u015fs\u0131nlar, ister belediyelerde, ister il \u00f6zel idarelerinde, b\u00fct\u00fcn kamuda \u00e7al\u0131\u015fan karde\u015flerimizin maa\u015flar\u0131 13 Haziran'da hesaplar\u0131na yatacak. ,Dolay\u0131s\u0131yla bayrama girmeden, m\u00fcbarek Ramazan Bayram\u0131'na girmeden b\u00fct\u00fcn kamu g\u00f6revlilerimiz de maa\u015flar\u0131n\u0131, ayl\u0131klar\u0131n\u0131 alm\u0131\u015f olacak."\r\n\r\n,Bakan A\u011fbal, burada b\u00fct\u00fcn kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131n\u0131n gerekli haz\u0131rl\u0131klar\u0131 yapt\u0131klar\u0131na i\u015faret ederek, "Bu konuda bakan olarak bug\u00fcn gerekli talimat\u0131 verdim, bakanl\u0131k olarak da konuyu takip ediyoruz. B\u00f6ylelikle bayram girmeden \u00f6nce de nas\u0131l emeklilerimizin ayl\u0131klar\u0131n\u0131 \u00f6dediysek, nas\u0131l emeklilerimize Ramazan Bayram\u0131 ikramiyesi \u00f6demi\u015fsek \u015fimdi de kamu g\u00f6revlilerimizin, kamu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n ayl\u0131klar\u0131n\u0131 bayram girmeden \u00f6nce \u00f6demi\u015f oluyoruz. ,Yakla\u015f\u0131k 3 milyon 700 bin kamu \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 bu \u015fekilde bayram girmeden \u00f6nce maa\u015flar\u0131n\u0131 alm\u0131\u015f olacaklar." diye konu\u015ftu.