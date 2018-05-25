Kamu ve özelden 80 bin istihdam

H\u00fck\u00fbmetin 2023 hedefleri do\u011frultusunda ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 Mill\u00ee \u0130stihdam Seferberli\u011fi se\u00e7imler sonras\u0131nda da devam edecek. ,Bu kapsamda y\u0131l sonuna kadar Mill\u00ee E\u011fitim, Adalet, \u0130\u00e7i\u015fleri ve Spor Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile PTT ve Ko\u00e7 Holding 80 bin ki\u015fiye istihdam edecek,Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131, yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 3 ayr\u0131 ilanda toplam 7 bin 37 s\u00f6zle\u015fmeli memur al\u0131m\u0131 yap\u0131lacak. ,4 bin 771 s\u00f6zle\u015fmeli zab\u0131t k\u00e2tibi, bin 344 s\u00f6zle\u015fmeli icra k\u00e2tibi ile m\u00fcba\u015fir, \u015fof\u00f6r, teknisyen ve a\u015f\u00e7\u0131 al\u0131m\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. ,Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 Ceza ve Tevkifevleri ise 6 bin 681 infaz ve koruma memuru, 49 ceza infaz kurumu k\u00e2tibi, 223 sa\u011fl\u0131k memuru, 185 teknisyen, 266 \u015fof\u00f6r, 42 a\u015f\u00e7\u0131, 21 kaloriferci olmak \u00fczere toplam 7 bin 467 s\u00f6zle\u015fmeli memur al\u0131m\u0131 yapacak.,Mill\u00ee E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131, merakla beklenen \u00f6\u011fretmen atamalar\u0131n\u0131 bu y\u0131l i\u00e7erisinde ger\u00e7ekle\u015ftirecek.,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Mill\u00ee E\u011fitim Bakan\u0131 \u0130smet Y\u0131lmaz, 5 bin \u00fccretli \u00f6\u011fretmen al\u0131m\u0131 yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131n haberini vermi\u015fti. \u00d6te yandan bakanl\u0131k, bu sene i\u00e7erisinde 20 bin s\u00f6zle\u015fmeli \u00f6\u011fretmen al\u0131m\u0131 da yapacak. B\u00f6ylece Mill\u00ee E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 25 bin \u00f6\u011fretmeni bu y\u0131l b\u00fcnyesine katm\u0131\u015f olacak.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019de uzun y\u0131llar uygulanan ancak daha sonra kald\u0131r\u0131lan mahalle bek\u00e7ili\u011fi de \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu talimat\u0131yla yeniden hayata ge\u00e7irildi. ,Bu y\u0131l ilk etapta 7 bin olmak \u00fczere 2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde 17 bin \u00e7ar\u015f\u0131 ve mahalle bek\u00e7isi istihdam\u0131 yap\u0131lacak.,Gen\u00e7lik ve Spor Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 Spor Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, 2016 KPSSP3 B Grubu\u2019ndan en az 50 puan almak \u015fart\u0131yla istihdam sa\u011flayacak. ,Yap\u0131lacak s\u00f6zle\u015fmeli personel giri\u015f s\u0131nav\u0131 ile bin 800 antren\u00f6r ve bin 400 spor uzman\u0131 olmak \u00fczere toplam 3 bin 200 s\u00f6zle\u015fmeli personel al\u0131m\u0131 yapacak. ,Ayr\u0131ca istihdam seferberli\u011fine PTT de 5 bin personel al\u0131m\u0131 ile katk\u0131 verecek. PTT i\u00e7in ba\u015fvuru s\u00fcreci ba\u015flarken al\u0131mlar\u0131n y\u0131l sonuna kadar tamamlanmas\u0131 bekleniyor.,T\u00fcrkiye \u0130\u015f Kurumu ile i\u015f birli\u011fine giden Ko\u00e7 \u015eirketler Toplulu\u011fu \u201cEngellerin \u00d6tesinde Bir Hayat \u0130\u00e7in Gelece\u011fe Haz\u0131rl\u0131yoruz\u201d projesi kapsam\u0131nda 5 y\u0131lda 10 bin engelli vatanda\u015f\u0131 \u015firketlerinde istihdam edecek. Di\u011fer yandan, bu sene i\u00e7erisinde 2 bin 500 engelli atamas\u0131 yapan \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131, y\u0131l\u0131n son \u00e7eyre\u011finde de 2 bin 500 ki\u015filik engelli vatanda\u015f istihdam\u0131 sa\u011flayacak.,Yap\u0131m\u0131 devam eden ve tamamland\u0131\u011f\u0131nda \u0130stanbul-\u0130zmir aras\u0131 seyahat s\u00fcresini 9 saatten 3,5 saate indirecek \u0130stanbul-Bursa-\u0130zmir Otoyolu\u2019nda hizmet sunacak akaryak\u0131t ve ticari alanlardan olu\u015fan 33 \u201coksijen\u201d dinlenme tesisinde, 5 bin ki\u015fi istihdam edilecek. Otoyolun \u0130stanbul\u2019dan Bursa\u2019ya kadar olan b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Otoyol Yat\u0131r\u0131m ve \u0130\u015fletme A\u015e Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Alp G\u00fcrdil, \u015fu an 11 tesiste yakla\u015f\u0131k 2 bin ki\u015fiye istihdam sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. G\u00fcrdil, \u201c\u0130stanbul ve \u0130zmir g\u00fczergah\u0131nda toplam 33 adet tesisimizde, perakendecilerimizle birlikte \u00e7e\u015fitli aktiviteler yapaca\u011f\u0131z. Oksijen tesislerinde d\u00fcnya markalar\u0131 yan\u0131nda ulusal markalar\u0131m\u0131za ve lokal fenomenlere yer veriyoruz. Toplam 33 tesiste tahminimiz 5 bin ki\u015fi hizmet verecek. Aileleriyle birlikte d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde 25 bin ki\u015fiye gelir imkan\u0131 sa\u011flayacak\u201d diye konu\u015ftu.,T\u00fcrk Telekom\u2019un \u00e7a\u011fr\u0131 merkezi \u015firketi AssisTT, Rize lokasyonunda 250 ki\u015fiye daha istihdam sa\u011flayarak toplam \u00e7al\u0131\u015fan say\u0131s\u0131n\u0131 450\u2019den 700\u2019e y\u00fckseltecek. Rize\u2019de T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 ve T\u00fcrk Telekom Evde \u0130nternet projeleri i\u00e7in hizmet sunan AssisTT, yeni i\u015fe al\u0131mlarla birlikte Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u011fl\u0131 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) projesi i\u00e7in de hizmet verecek.