Kan donduran cinayet! Parçalayıp bavulun içine koymuşlar

Ba\u015fak\u015fehir il\u00e7esi G\u00fcvercintepe Mahallesi'nde, \u015f\u00fcpheli paket ihbar\u0131 alan polis ekipleri, bavul i\u00e7erisinde par\u00e7alanm\u0131\u015f halde bir erkek cesedi buldu.,Ba\u015fak\u015fehir G\u00fcvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak ile Karayel Sokak aras\u0131nda oturan vatanda\u015flar, dere kenar\u0131ndaki toprak yolda sahipsiz bir siyah bavul g\u00f6r\u00fcnce durumu polise bildirdi. ,\u015e\u00fcpheli paket ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede bavul i\u00e7erisinde ceset olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnerek durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi.,Bavulun bulundu\u011fu alana gelen olay yeri inceleme ekipleri, bavul i\u00e7erisinde par\u00e7alanm\u0131\u015f halde 30-35 ya\u015flar\u0131nda oldu\u011fu de\u011ferlendirilen bir erkek cesedi bulundu\u011funu belirledi.,Olay yeri inceleme ekiplerinin cesedin bulundu\u011fu alanda ve ceset \u00fczerindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken, savc\u0131l\u0131k konuyla ilgili geni\u015f \u00e7apl\u0131 soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.,