Kan donduran olay! Çöpte bebek cesedi bulundu

\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne ba\u011fl\u0131 polis ekipleri, bebe\u011fin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi.,Esenyurt'ta \u00e7\u00f6p kenar\u0131nda yeni do\u011fmu\u015f bir bebek cesedi bulundu.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Esenyurt'ta sabah erken saatlerde yol kenar\u0131nda yeni do\u011fmu\u015f bir bebek cesedi g\u00f6ren vatanda\u015flar polise haber verdi. ,\u00c7evrede geni\u015f \u00e7apl\u0131 bir ara\u015ft\u0131rma yapan ekipler, bebe\u011fin cesedini yapt\u0131klar\u0131 inceleme ard\u0131ndan Adli T\u0131p Kurumu Morgu'na kald\u0131rd\u0131., Polis, bebe\u011fi \u00e7\u00f6p kenar\u0131na b\u0131rakanlar\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.