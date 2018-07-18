Transferde hen\u00fcz beklenen takviyeleri yapamayan Be\u015fikta\u015f, oyuncular\u0131n\u0131 kaybetmeye devam ediyor. ,Stoper aray\u0131\u015f\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131ran transfer heyetinin ilk olarak eski futbolcusu Ersan \u00c2dem G\u00fcl\u00fcm\u2019\u00fc kadroya katmas\u0131 bekleniyor.,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun ikinci devresini Club Brugge\u2019da kiral\u0131k ge\u00e7iren Mitrovic, burada ba\u015far\u0131l\u0131 olmu\u015f ve Bel\u00e7ika tak\u0131m\u0131 taraf\u0131ndan bonservisi sat\u0131n al\u0131nmak istenilmi\u015fti. ,Tosic\u2019ten sonra bir ba\u015fka stoper de yuvadan u\u00e7mak \u00fczere. ,Be\u015fikta\u015f 1,5 sezon \u00f6nce 4,2 milyon avro bedelle kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 H\u0131rvat stoper Matej Mitrovic\u2019i Bel\u00e7ika tak\u0131m\u0131 Club Brugge\u2019a sat\u0131yor. ,Brugge\u2019\u00fcn 3,5 milyon avro olan sat\u0131n alma bedelini kabul etti\u011fi ve resm\u00ee imzalar\u0131n k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde at\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,H\u0131rvat stoper 4,2 milyon avroluk bonservis bedelini, kiral\u0131k \u00fccreti olarak kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 400 bin avronun yan\u0131 s\u0131ra bonservisi i\u00e7in al\u0131nacak 3,5 milyon avro ile kar\u015f\u0131lam\u0131\u015f oldu.,Teknik direkt\u00f6r \u015eenol G\u00fcne\u015f\u2019in kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kmas\u0131na ra\u011fmen Mitrovic\u2019in sat\u0131lmas\u0131 ise yeni bir krize sebep oldu. ,,Vida\u2019n\u0131n da y\u00fcksek bedelle kendisini isteyen \u0130ngiltere Priemier Lig tak\u0131mlar\u0131ndan birine sat\u0131lacak olmas\u0131ndan dolay\u0131 tecr\u00fcbeli hocay\u0131 karalar ba\u011flam\u0131\u015f durumda. ,G\u00fcne\u015f\u2019in elinde Mitrovic ve Vida\u2019n\u0131n da gidecek olmas\u0131yla stoper olarak sadece Pepe ile Fatih Aksoy kalacak. ,Ger\u00e7ek b\u00f6lgesi orta alan olan ve Necip ve Medel stoperde de g\u00f6rev yapabiliyor ancak \u015eenol G\u00fcne\u015f bu iki oyuncuyu sadece sakatl\u0131k ve eksiklerin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 durumlarda stoperde kullan\u0131yor. ,Be\u015fikta\u015f\u2019a Vida i\u00e7in teklif gelmeye devam ediyor. ,D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019n\u0131n en iyi ilk 11\u2019ine se\u00e7ilen H\u0131rvat stoper i\u00e7in \u0130ngiltere Premier Ligi tak\u0131mlar\u0131ndan West Ham United, H\u0131rvat futbolcu i\u00e7in 18 milyon avroyu g\u00f6zden \u00e7\u0131kard\u0131. ,Siyah-beyazl\u0131 y\u00f6netimin teklifi d\u00fc\u015f\u00fck buldu\u011funu West Ham Kul\u00fcb\u00fc\u2019ne iletti. Y\u00f6netimi, ayr\u0131lmas\u0131na kesin g\u00f6z\u00fc ile bak\u0131lan 29 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu i\u00e7in acele etmeyecek.