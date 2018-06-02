Kanada, ABD'yi NAFTA ve Dünya Ticaret Örgütüne şikâyet etti

Kanada D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Chrystia Freeland, konuyla ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ABD'nin yeni g\u00fcmr\u00fck tarifelerini "yasa d\u0131\u015f\u0131" olarak nitelendirdi.\r\n,Bakan Freeland, \u015funlar\u0131 kaydetti: "Amerika'n\u0131n \u00f6nemli bir NORAD ve NATO m\u00fcttefiki olarak ve Amerikan \u00e7eliklerinin bir numaral\u0131 m\u00fc\u015fterisi olarak, Kanada \u00e7elik ve al\u00fcminyumuna getirilen ABD ticaret k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131 kesinlikle kabul edilemez olarak g\u00f6r\u00fcyoruz. ABD'nin ulusal g\u00fcvenli\u011fini korumak i\u00e7in sahte bir bahaneyle uygulanan bu tek tarafl\u0131 tarifeler, ABD'nin uluslararas\u0131 ticaret y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckleri ve D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc kurallar\u0131 ile tutars\u0131zd\u0131r. Kanada bu tarifelere kar\u015f\u0131 olan Avrupa Birli\u011fi ve di\u011fer benzer fikirlere sahip \u00fclkelerle yak\u0131n i\u015f birli\u011fi i\u00e7inde olacak."\r\n,Kanadal\u0131 i\u015f\u00e7ileri ve \u00fclkenin menfaatlerini her zaman k\u00fcresel ticaret sisteminin b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne zarar veren korumac\u0131 eylemlere kar\u015f\u0131 savunacaklar\u0131n\u0131 vurgulayan Freeland, "korumac\u0131 ama\u00e7lar i\u00e7in g\u00fcvenlik bahaneleriyle uygunsuz cezai tarifeler uygulayan" ABD'yi, D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fcne \u015fik\u00e2yet ettiklerini bildirdi.\r\n,Freeland, Kanada'n\u0131n ayr\u0131ca ABD'nin NAFTA kurallar\u0131na ayk\u0131r\u0131 ihlallerini ele almak i\u00e7in NAFTA anla\u015fmas\u0131n\u0131n 20. b\u00f6l\u00fcm\u00fc gere\u011fince bir panelin toplanmas\u0131n\u0131 da talep etti\u011fini aktard\u0131.\r\n,Kanada ile herhangi bir ticareti, ABD'ye y\u00f6nelik bir ulusal g\u00fcvenlik tehdidi olarak g\u00f6rmenin kesinlikle m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken Freeland, "Kanada, ABD savunma ve g\u00fcvenli\u011fi i\u00e7in \u00e7elik ve al\u00fcminyumun g\u00fcvenli ve g\u00fcvenilir bir tedarik\u00e7isidir. Kanada, ABD ulusal teknoloji ve end\u00fcstriyel taban\u0131n bir par\u00e7as\u0131 olarak ulusal savunma ile ilgili ABD yasalar\u0131na tabi ve sad\u0131kt\u0131r. Kanada, k\u00fcresel ticaretin \u00f6ng\u00f6r\u00fclebilirli\u011fini sa\u011flayan kurallara dayal\u0131 uluslararas\u0131 ticaret sisteminin g\u00fc\u00e7l\u00fc bir savunucusudur." ifadelerini kulland\u0131.\r\n