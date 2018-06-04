Kanada'dan ABD'ye tarihî ayar

Kanada Ba\u015fbakan\u0131 Justin Trudeau, Kanada Belediyeler Federasyonunun y\u0131ll\u0131k toplant\u0131s\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, ABD'nin yeni g\u00fcmr\u00fck vergisi uygulamas\u0131na Kanada\u2019y\u0131 da dahil etmesini tepkiyle kar\u015f\u0131layarak, "Kanada ABD Ba\u015fkan\u0131n\u0131n kum torbas\u0131 de\u011fil." dedi. \r\n,\u00d6te yandan, Kanada D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Chrystia Freeland de yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ABD\u2019nin g\u00fcmr\u00fck tarifeleri uygulamas\u0131na kar\u015f\u0131 olu\u015fturduklar\u0131 misilleme listesinin yeni eklemelerle uzat\u0131labilece\u011fini s\u00f6yledi. Freeland, Kanada Ulusal G\u00fcn\u00fc olan 1 Temmuz\u2019da y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek 16,6 milyar dolarl\u0131k \u00f6nlemler listesini 15 Haziran'da tamamlamay\u0131 planlad\u0131klar\u0131 isti\u015fareler sonunda son halini vereceklerini kaydederek, bunun i\u00e7in t\u00fcm sekt\u00f6rlerin temsilcileri ile g\u00f6r\u00fc\u015ferek fikir ald\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti.,Amerikal\u0131lar\u0131n ve \u00f6zellikle de Trump'\u0131n taraftarlar\u0131n\u0131n, Kanada'ya y\u00f6nelik yeni vergi uygulamas\u0131ndan mali s\u0131k\u0131nt\u0131 ve ac\u0131 hissedeceklerini s\u00f6yleyen Trudeau, \u2018\u2019Trump\u2019\u0131n tarifeleri ortadan kald\u0131rmak i\u00e7in Kanada'dan ne istedi\u011fini bilmiyorum. Ancak bildi\u011fim \u015fey, ABD'yle omuz omuza sava\u015fan Kanadal\u0131 askerlerin ve Kanada'n\u0131n ABD'ye g\u00fcvenlik tehdidi olu\u015fturdu\u011funu s\u00f6ylemek zor ve kabul edilemez.\u2019\u2019 ifadelerini kulland\u0131.\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n, karar\u0131na gerek\u00e7e olarak ulusal g\u00fcvenlik \u00f6nlemlerini g\u00f6sterdi\u011fini ifade eden Justin Trudeau, \u2018\u2019Kanada\u2019n\u0131n \u00e7elik end\u00fcstrisinin ABD\u2019ye y\u00f6nelik ulusal bir g\u00fcvenlik riski olu\u015fturdu\u011funu s\u00f6ylemek bize hakarettir." diye konu\u015ftu.\r\n,Trudeau, ABD\u2019nin, Kanada ile \u00e7elik ticaretinde 2 milyar dolarl\u0131k bir fazlaya sahip oldu\u011funu ve \u00c7in\u2019den gelen a\u015f\u0131r\u0131 arz\u0131n giderilmesi s\u00f6z konusu oldu\u011funda her iki \u00fclkenin de ayn\u0131 sayfada yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u2018\u2019Ba\u015fkan\u0131n G7 liderlerinin Quebec'teki zirvesine beklendi\u011fi gibi kat\u0131lmas\u0131 halinde gelecek hafta Trump ile bulu\u015faca\u011f\u0131z. Mesaj\u0131m\u0131z kibar olacak. Kanada, ABD Ba\u015fkan\u0131n\u0131n kum torbas\u0131 de\u011fil\u2019\u2019 dedi.\r\n,Kanada 1 Haziran\u2019da y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek uygulamayla ba\u015fta Amerikan demir-\u00e7elik \u00fcr\u00fcnlerine y\u00fczde 25 ve al\u00fcminyum \u00fcr\u00fcnlerine de y\u00fczde 10 tarife uygulayacak. Kanada\u2019n\u0131n misilleme listesinde, sabundan tuvalet ka\u011f\u0131d\u0131na, viskiden uyku tulumuna, \u00e7ikolatadan haz\u0131r g\u0131da ve giyime kadar y\u00fczlerce \u00fcr\u00fcn bulunuyor.,Kanada Ba\u015fbakan\u0131 Trudeau, ABD y\u00f6netiminin ithal \u00e7elik ve al\u00fcminyuma y\u00f6nelik yeni g\u00fcmr\u00fck vergisi uygulamas\u0131na Kanada\u2019y\u0131 da dahil etmesine tepki g\u00f6sterdi.\r\n