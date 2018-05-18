Kanal D bir ismin daha ipini çekti! Artık o sunacak

Kanal D haber ku\u015fa\u011f\u0131nda ayr\u0131l\u0131k ya\u015fanmaya devam ediyor. Son olarak Kanal D'de ana haberi sunan Ahmet Hakan ile yollar ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Bu kez de hafta sonu haberlerini sunan G\u00f6zde Atasoy ile yollar ayr\u0131ld\u0131. ,Kanal D'nin ipini \u00e7ekti\u011fi Atasoy'un yerine Merve Din\u00e7kol gelecek.,Hakan yerine Buker Ayd\u0131n sunuculuk koltu\u011funa oturmu\u015ftu. ,1986 do\u011fumlu Merve Din\u00e7kol, Beykent \u00dcniversitesi Radyo Televizyon Programc\u0131l\u0131\u011f\u0131 B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu. ,Staj\u0131n\u0131 Lig TV'de yapan, ard\u0131ndan Ulusal Kanal'da sunuculu\u011fa ba\u015flayan Merve Din\u00e7kol, \u015fimdilerde \u00d6yk\u00fc Cengiz ile Milliyet.com.tr i\u00e7in program yap\u0131yor.,Kanal D hafta sonu haberlerini sunan isim de\u011fi\u015fti. Art\u0131k Merve Din\u00e7kol sunacak.