Kanal D çöküşte! İki dizinin daha fişini çekiyor

Son d\u00f6nemde dizi bitirme konusundaki \u015f\u00f6hreti ile ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren ve Do\u011fan grubundan Demir\u00f6ren grubuna sat\u0131lanlardan biri olan Kanal D'nin baz\u0131 yap\u0131mlar\u0131na, bu do\u011frultuda son verece\u011fi zaten a\u015fikardi.,Kanal D\u2019de ekrana gelen ve 2 sezondur b\u00fcy\u00fck bir ba\u015far\u0131 yakalayan Vatan\u0131m Sensin dizisi, May\u0131s ay\u0131nda hayranlar\u0131na veda etmeye haz\u0131rlan\u0131yor. ,Dizide Y\u00fczba\u015f\u0131 Yakup karakterini canland\u0131ran Fatih Artman, May\u0131s sonunda dizinin veda edece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,\u2018Vatan\u0131m Sensin\u2019 dizisinin ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncusu Fatih Artman, \u00f6nceki g\u00fcn arkada\u015f\u0131yla objektiflere yans\u0131d\u0131.,Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu, \u00c7etin Tekindor, G\u00fcrkan Uygun, B\u00fc\u015fra Develi, Hazal Fizil K\u00fc\u00e7\u00fckk\u00f6se gibi \u00f6nemli isimleri b\u00fcnyesinde bulunduran Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden de veda haberi geldi. ,Kanal D\u2019nin yeni patronu Demir\u00f6ren Grubu, dizinin ipini \u00e7ekti.,\u00c7ok ele\u015ftirilen ve \u00e7ok pahal\u0131 bir prod\u00fcksiyon olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi beklenilen reytinglerin de \u00e7ok alt\u0131nda kalm\u0131\u015ft\u0131. ,Dizinin 1 May\u0131s\u2019ta ekrana gelecek 7. b\u00f6l\u00fcmle birlikte veda edece\u011fi haberleri yay\u0131lmaya ba\u015flad\u0131.Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin bitmesi olara ise \u00e7ok b\u00fcy\u00fck beklenti olu\u015fturulmas\u0131 dizinin uzun s\u00fcre beklemede b\u0131rak\u0131lmas\u0131 ve yanl\u0131\u015f bir g\u00fcnde yay\u0131nlanmas\u0131 olara de\u011ferlendiriliyor.\r\n\r\n,Kanal D'nin iki bomba dizisi final yap\u0131yor. \u0130\u015fte o diziler...,Ancak bu kadar bomba dizileri kald\u0131rmas\u0131 beklenmiyordu.