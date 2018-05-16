Kanal D'de büyük kıyım! Fenomen diziye final yaptırıyor

Do\u011fan Medya Grubu'nun sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir tak\u0131m de\u011fi\u015fiklikle beklenen Kanal D'de d\u00fc\u011fmeye bas\u0131ld\u0131. ,12 sezondur Kanal D ekranlar\u0131nda ayakta kalabilen Arka Sokaklar ayn\u0131 zamanda, T\u00fcrkiye televizyonlar\u0131nda yay\u0131nlanan en uzun dizi. Arka Sokaklar'\u0131 izleyici o kadar seviyor ki, sayesinde 13.sezon i\u00e7in onay al\u0131nd\u0131. Arka Sokaklar, Kanal D'nin ayakta kalan tek dizisi olacak.,\u0130lk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nem olduk\u00e7a be\u011fenilen bir dizi olan Vatan\u0131m Sensin, yay\u0131nda olan son sezonu ile ciddi bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fad\u0131 ve final engel olamad\u0131. Vatan\u0131m Sensin bu sezon sonunda final yap\u0131yor.,Dizi son d\u00f6nemlerde reyting kayb\u0131 ya\u015f\u0131yordu, dizi i\u00e7in Tv8 ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yap\u0131ld\u0131 ama sonu\u00e7 al\u0131namad\u0131. Hi\u00e7 bir kanal ile anla\u015fma sa\u011flayamayan yap\u0131m, final senaryosunu a\u00e7\u0131k b\u0131rakmaktan vazge\u00e7ti. Siyah Beyaz A\u015fk 34.b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile final yapacakt\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015f rollerini Birce Akalay, \u0130brahim \u00c7elikkol, Arzu Gamze K\u0131l\u0131n\u00e7, Deniz Celilo\u011flu, Kadriye Kenter, Muhammet Uzuner, Sinem \u00dcnsal, Ece Dizdar, U\u011fur Aslan, Cahit G\u00f6k gibi isimlerin \u00fcstlendi\u011fi Siyah Beyaz A\u015fk dizisinin 32.b\u00f6l\u00fcmde ekran ser\u00fcvenini noktalayacak. Yani dizisinin finali bile daha erkene al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Geni\u015f yelpazedeki izleyici kitlesinin ekran ba\u015f\u0131n\u0131 kilitlenerek p\u00fcr dikkat takip etti\u011fi ve her b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc d\u00f6rt g\u00f6zle bekledi\u011fi Siyah Beyaz A\u015fk dizisi reytinglerde hedefledikleri ba\u015far\u0131y\u0131 yakalayamad\u0131. ,Haftalard\u0131r izlenme oranlar\u0131nda y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7meyi hedefleyen fakat reyting oranlar\u0131nda giderek d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015famaya ba\u015flamas\u0131 nedeniyle final yap\u0131lmas\u0131 karar\u0131 al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,Bu neden final tarihinin \u00f6ne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen Siyah Beyaz A\u015fk dizisinin final tarihi de kesinlik kazand\u0131.,Kanal D'nin final yapt\u0131raca\u011f\u0131 o dizisi hangisi?,\u00d6nce Kanal D'nin patronu Murat Sayg\u0131 oldu. Onlardan birinin final yapmas\u0131 zaten bekleniyordu ama \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir s\u00fcrpriz daha ya\u015fand\u0131?