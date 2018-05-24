Kanal D'den 3, ATV'den 2 tarihi karar!

Kanal D'de yayınlanan Popstar 2018 programı final bölümü ile ekranlara veda etti. Yayınlandığı ilk günden itibaren iddialı olacağının sinyallerini veren İnsanlık Suçu dizisinin ise reytinglerin kurbanı olarak final yapacağı konuşuluyor. Yine aynı kanalda yayınlanan Siyah Beyaz Aşk dizisi de reytinglerin düşmesiyle birlikte final yapacağı belirtiliyor. ATV ekranlarında yayınlanan ''Cennetin Gözyaşları'' dizisi ise flaş bir karar alarak final yapıyor. Ne yayınlandığı açıklanan ne de ekranlardan kaldırıldığını hissettiğimiz 8. Gün dizisi de final yapan diziler kervanına katıldı.