Kanal D'nin bir yapımı daha mı bitiyor?

Kanal D'de bir yap\u0131m daha m\u0131 bitiyor?,Reytinglerde istedi\u011fini alamayan yar\u0131\u015fma final mi yapacak?,\u00c7ar\u015famba ak\u015famlar\u0131n\u0131n k\u0131ran k\u0131rana ge\u00e7en m\u00fccadelesi a\u00e7\u0131kland\u0131.,Uzun y\u0131llar sonra yay\u0131n hayat\u0131n\u0131 yeniden ba\u015flayan Popstar reyting s\u0131ralamas\u0131nda sonlarda yer ald\u0131. \r\n,Kulislerde konu\u015fulan iddialara g\u00f6re reytinglerde istenilen ba\u015far\u0131y\u0131 yakalayamayan Popstar final yapacak. \r\n\r\n,Popstar s\u0131ralamada 17. s\u0131rada yer ald\u0131.