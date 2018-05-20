Kanal D'nin uzun soluklu dizisi için flaş karar! Bitiyor

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi i\u00e7in fla\u015f karar geldi.,Dizinin bitece\u011fi iddia ediliyor.,Kanal D ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Arka Sokaklar dizisinden \u00fczen haber geldi. 10 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcredir yay\u0131nlanan ve eskimeyen dizi Arka Sokaklar'\u0131n final yapaca\u011f\u0131 iddia ediliyor.,Mesut Yar bug\u00fcnk\u00fc k\u00f6\u015fesinde \u00f6nceki g\u00fcn reytinglerde yine a\u00e7\u0131k ara birinci olan Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'\u0131 masaya yat\u0131rd\u0131: ,\u015eu bir ger\u00e7ek ki ya kanal ya da yap\u0131mc\u0131 T\u00fcrker \u0130nano\u011flu a\u011fabeyimiz \u201cbu i\u015f bitti\u201d diyecek ve \u201cArka Sokaklar\u201d (Kanal D) \u00f6yle sona erebilecek. Ba\u015fka yolu yok..Efsane dizi Arka Sokaklar 13'e y\u00fcr\u00fcyor...,\u015eu bir ger\u00e7ek ki ya kanal ya da yap\u0131mc\u0131 T\u00fcrker \u0130nano\u011flu a\u011fabeyimiz \u201cbu i\u015f bitti\u201d diyecek ve \u201cArka Sokaklar\u201d (Kanal D) \u00f6yle sona erebilecek. Ba\u015fka yolu yok... Bana g\u00f6re \u201cArka Sokaklar\u201d T\u00fcrk ekranlar\u0131n\u0131n gelmi\u015f ge\u00e7mi\u015f \u201cboynu b\u00fck\u00fck dola\u015fmayan\u201d belki de tek dizisidir...\r\n\r\n\r\n,\u00d6nceki g\u00fcn reytinglerde yine a\u00e7\u0131k ara birinci oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcnce akl\u0131mdan ba\u015fka da bir fikir ge\u00e7medi. ,Ekranda 13\u2019\u00fcnc\u00fc sezonuna y\u00fcr\u00fcyor, fark\u0131nda m\u0131s\u0131n\u0131z? Ma\u015fallah diyelim ve ekleyelim; \u00f6mr\u00fc uzun olsun!