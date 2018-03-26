Kanal D o diziyi de bitiriyor!

Kanal D, bu y\u0131l dizilerine sahip \u00e7\u0131kmad\u0131 ne eski ne yeni. Birbiri ard\u0131nda biten diziler izleyiciyi adeta \u015fok etti.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce de K\u0131zlar\u0131m \u0130\u00e7in dizisini bitiren, Ekip \u015eahane program\u0131n\u0131 kald\u0131ran Kanal D'nin icraatlar\u0131 bununla bitmedi tabi ki. Ve bu furya Kanal D'nin bir\u00e7ok dizisinin ipini \u00e7ekece\u011finin i\u015fareti olabilir.\r\n\r\n,Kanal D, bu y\u0131l sonu bir diziyi daha bitirebilir. Peki Kanal D hangi diziye final yapt\u0131racak?\r\n\r\n,Kanal D ekranlar\u0131nda devam eden ve olduk\u00e7a sevilerek izlenen Siyah beyaz a\u015fk isimli dizinin izleyenleri her hafta final korkusu ya\u015famaya devam ediyor. Dizide 13 b\u00f6l\u00fcmden sonra reyting durumlar\u0131na g\u00f6re hareket edilecekti. Ancak dizinin reytingleri ilk ba\u015flarda \u00e7ok k\u00f6t\u00fc gelmeye ba\u015flay\u0131nca dizide erken final havas\u0131 estirildi.,Daha sonra toparlanmaya ba\u015flayan dizinin reytingleri de canland\u0131. 16. s\u0131radan 6. s\u0131raya kadar bir y\u00fckseli\u015f ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,\u0130lk ba\u015fta 13 b\u00f6l\u00fcm olan dizi yap\u0131mc\u0131s\u0131 ile kanal aras\u0131nda s\u00f6zle\u015fme e\u011fer b\u00f6yle devam ederse \u00f6nce 20. b\u00f6l\u00fcme kadar uzat\u0131l\u0131r ard\u0131ndan da 40. b\u00f6l\u00fcm diye uzat\u0131l\u0131p dizinin biti\u015f tarihi kesinle\u015ftirilir. Ayr\u0131ca son d\u00f6nemde dizinin yine monotonla\u015fmas\u0131 sosyal medyada isyana neden oldu.\r\n\r\n,Ancak \u00fclkemizdeki dizilerin kaderi ald\u0131klar\u0131 reytinge ba\u011fl\u0131. Pazartesi g\u00fcnleri S\u00f6z ve \u00c7ukur gibi dizilerin varl\u0131\u011f\u0131 di\u011fer dizileri olumsuz etkilese de Siyah Beyaz A\u015fk Dizisi ald\u0131\u011f\u0131 ve alaca\u011f\u0131 reytinglerle s\u00fcresini uzatabilir.\r\n\r\n