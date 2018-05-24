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Türkiye Gazetesi

Kanal D, Star, Show ve Fox Tv'de peş peşe flaş finaller! Çukur ise tarih yazacak

Kanal D, Star, Show ve Fox Tv'de peş peşe flaş finaller! Çukur ise tarih yazacak
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Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde bazı diziler final kararı aldı bazı diziler ise sezon finaline gidiyor. Bu sezon isminden çok söz ettiren Çukur, Fazilet Hanım ve Kızları ve Kadın dizisinden flaş açıklamalar peş peşe geliyor. Özellikle Çukur tarihe geçecek bir finale imza atacak. Kanal D ise dizilerden ümidi kesti. Tek kalesi Arka Sokaklardan sonra tamamen format değişikliğine gidecek. Kanalda dizi ağırlıklı olmayacak. Anlaşılan bizi yeni sezonda renkli ve eğlenceli bir Kanal D bekliyor. Peki Kanal D'de hangi yarışmalar olacak? Sezon finali haricinde 2 dizi 1 program final yaptı. Ufak Tefek Cinayetler'in ise son iki bölümü...

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