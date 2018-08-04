Kanalizasyon kapağını kaldırdı, içinden çıkanı görünce...

.,Amerika'da bir g\u00f6revli b\u00f6lgede y\u00fcr\u00fcyordu., G\u00f6revli gelen sesler \u00fczerine kanalizasyona do\u011fru y\u00f6neldi. ,Gelen seslerin ard\u0131ndan kanalizasyonun logar kapa\u011f\u0131n\u0131 kald\u0131rd\u0131. ,Kanalizasyon kapa\u011f\u0131n\u0131 kald\u0131ran g\u00f6revli g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131. \r\n,Kanalizasyondan \u00e7\u0131kan boz ay\u0131 g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\r\n