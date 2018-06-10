Kandil Dağı göründü! Terör örgütü PKK büyük panik yaşıyor

Anadolu Ajans\u0131 (AA) ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019n\u0131n bulundu\u011fu Kuzey Irak'taki Kandil Da\u011f\u0131\u2019n\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi. \r\n,Irak ile \u0130ran aras\u0131nda tampon bir b\u00f6lgede yer alan Kandil Da\u011f\u0131\u2019nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n varl\u0131\u011f\u0131, \u00f6rg\u00fct\u00fcn ele ba\u015f\u0131 Abdullah \u00d6calan\u2019\u0131n posterinin bulundu\u011fu alanla ba\u015fl\u0131yor.\r\n,T\u00fcrk sava\u015f u\u00e7aklar\u0131 ve insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131na hedef olmak istemeyen PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6ristler, da\u011fda gizleniyor.\r\n,Erbil'in \u00c7oman il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 b\u00f6lgede, Irak'tan \u0130ran s\u0131n\u0131r\u0131na yakla\u015f\u0131k 17 kilometre kalan alanda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n i\u015fgali ba\u015fl\u0131yor. Pe\u015fmerge g\u00fc\u00e7lerinin konu\u015fland\u0131\u011f\u0131 son noktalardan, PKK'l\u0131lar\u0131n bulundu\u011fu Kandil Da\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n,B\u00f6lgedeki yerel kaynaklar, T\u00fcrk sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n belli aral\u0131klarla Kandil Da\u011f\u0131'nda PKK'n\u0131n bulundu\u011fu alanlar\u0131 bombalad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. ,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK, Kandil Da\u011f\u0131\u2019n\u0131n \u0130ran taraf\u0131nda da militan bulunduruyor. B\u00f6lgede ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn varl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle y\u00fczlerce Irak k\u00f6y\u00fc i\u015fgal alt\u0131nda.,Irak K\u00fcrt B\u00f6lgesel Y\u00f6netimi (IKBY) H\u00fck\u00fcmet S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Sefin Dizayi, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019n\u0131n Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki i\u015fgali nedeniyle b\u00f6lgenin zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, "PKK\u2019n\u0131n varl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle 300\u2019den fazla k\u00f6ye hizmet g\u00f6t\u00fcr\u00fclemiyor" demi\u015fti. \r\n,Ancak ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019n\u0131n varl\u0131\u011f\u0131 bu b\u00f6lgeleri g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131s\u0131ndan s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 hale getiriyor.\r\n,Kaynaklar, T\u00fcrk askerinin, Kandil Da\u011f\u0131'na yakla\u015fmas\u0131 nedeniyle PKK'l\u0131lar\u0131n panik i\u00e7erisinde oldu\u011funu belirtti. \r\n, K\u00f6yl\u00fcler, b\u00f6lgedeki k\u00f6ylerine, ba\u011f ve bah\u00e7elerine gidemiyor. ,Irak\u2019\u0131n \u0130ran ve T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131r\u0131ndaki k\u00f6yleri, hayvanc\u0131l\u0131k, bah\u00e7ecilik ve ar\u0131c\u0131l\u0131k i\u00e7in bereketli topraklara ve imkanlara sahip.