Kandil'den son dakika haber: Murat Karayılan ile Cemil Bayık yakalandı iddiası

T\u00fcrkiye'de y\u0131llard\u0131r kanl\u0131 sald\u0131r\u0131lar d\u00fczenleyen \u00f6rg\u00fct\u00fcn eleba\u015flar\u0131ndan Murat Karay\u0131lan ile Camil Bay\u0131k'\u0131n, yakaland\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131 g\u00fcndemde.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n talimat\u0131yla ter\u00f6rle m\u00fccadelede taarruz d\u00f6nemine ge\u00e7en T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri, T\u00fcrkiye'yi tehdit eden ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine kar\u015f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir kararl\u0131l\u0131kla operasyonlar d\u00fczenlemeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Yurt i\u00e7inde ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda d\u00fczenlenen harekatlar, \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u00fczerine adeta balyoz gibi indi.\r\n\r\n,Suriye'nin kuzeyine yuvalanan ter\u00f6ristlerin tek tek etkisiz hale getirilmesinden sonra T\u00fcrk askeri \u00f6rg\u00fct\u00fcn ana merkezi olarak g\u00f6sterilen Kandil'e y\u00f6neldi.\r\n\r\n,B\u00f6lgedeki ilerleyi\u015fini s\u00fcrd\u00fcren Mehmet\u00e7ik'e hava operasyonlar\u0131yla da destek destek veriliyor.\r\n\r\n,CNN T\u00fcrk canl\u0131 yay\u0131n\u0131na konuk olan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, konuyla ilgili gelen soru \u00fczerine gerekli a\u00e7\u0131klamalar\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan taraf\u0131ndan yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,"Size \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde farkl\u0131 m\u00fcjdelerim olacak" diyen Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Kahramanmara\u015f mitinginde Kandil'e d\u00fczenlenen hava operasyonuyla \u00f6rg\u00fct\u00fcn 35 \u00f6nemli ismin etkisiz hale getirildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Kandil'e y\u00f6nelik operasyonlar devam ederken, \u00f6rg\u00fct\u00fcn eleba\u015flar\u0131ndan Murat Karay\u0131lan ile Cemil Bay\u0131k'\u0131n yakaland\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131 da g\u00fcndeme geldi.\r\n\r\n,\u00d6rg\u00fct\u00fcn eleba\u015flar\u0131ndan Karay\u0131lan ile Bay\u0131k'\u0131n; \u0130mral\u0131'da Abdullah \u00d6calan'\u0131n yan\u0131na g\u00f6nderilece\u011fi de konu\u015fulan iddialar aras\u0131nda.\r\n\r\n\r\n\r\n,FOTO\u011eRAF: Ter\u00f6rist Cemil Bay\u0131k ile Murat Karay\u0131lan, \u00e7al\u0131l\u0131klar\u0131n aras\u0131nda saklanarak T\u00fcrkiye'yi k\u00fcstah bir \u015fekilde tehdit ediyordu.,G\u00fcndemdeki iddialara g\u00f6re; 2 ter\u00f6ristba\u015f\u0131 cumartesi g\u00fcn\u00fc M\u0130T ekipleri taraf\u0131ndan T\u00fcrkiye'ye getirilebilir.\r\n