Kandil öncesi FETÖ taraması

Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, FET\u00d6\u2019n\u00fcn TSK i\u00e7erisindeki kripto elemanlar\u0131n\u0131 de\u015fifre etti\u011fi ankes\u00f6r soru\u015fturmas\u0131n\u0131 derinle\u015ftirdi. ,FET\u00d6\u2019n\u00fcn TSK\u2019daki ByLock\u2019u olarak adland\u0131r\u0131lan ankes\u00f6r soru\u015fturmas\u0131n\u0131n derinle\u015ftirilmesiyle beraber y\u00fczlerce \u015f\u00fcpheli itiraf\u00e7\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Bu kapsamda Ba\u015fsavc\u0131l\u0131k, ankes\u00f6r soru\u015fturmas\u0131na tak\u0131lan toplamda 5 bin \u015f\u00fcpheli tespit etmi\u015fti. Bunlardan Hava Kuvvetlerinde bin, Jandarma\u2019da 500, Deniz Kuvvetlerinde 600, Kara Kuvvetlerinde ise yakla\u015f\u0131k 3 bin ki\u015fi oldu\u011funu belirlenmi\u015fti.,Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve Ankara Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 ankes\u00f6r soru\u015fturmas\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u015fekilde y\u00fcr\u00fct\u00fclmesi i\u00e7in koordineli bir \u00e7al\u0131\u015fma h\u00e2linde. Y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda \u00f6nemli bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. ,Genelkurmay, PKK\u2019ya y\u00f6nelik Kandil Harek\u00e2t\u0131 \u00f6ncesinde Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011fa, harek\u00e2ta kat\u0131lacak askerlerin isim listesini bildirerek soru\u015fturmaya tak\u0131l\u0131p tak\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve FET\u00d6 ile irtibatlar\u0131n\u0131n bulunup bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu.,Bunun \u00fczerine Ankara Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 bildirilen isimleri mercek alt\u0131na ald\u0131. S\u00f6z konusu isimlerin soru\u015fturma kapsam\u0131nda haz\u0131rlanan 5 bin ki\u015filik listeden incelendi\u011fi, ayr\u0131ca FET\u00d6 ile irtibatlar\u0131n\u0131n olup olmad\u0131\u011f\u0131na bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 da belirtildi. Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rma sonucunda, Kandil harek\u00e2t\u0131nda karadan ve havadan g\u00f6rev alan personel listesinin olu\u015fturuldu\u011fu aktar\u0131ld\u0131.,\u00d6te yandan, FET\u00d6\u2019n\u00fcn TSK\u2019daki kripto yap\u0131s\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131karan ankes\u00f6r soru\u015fturmas\u0131n\u0131n operasyonlar\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde yap\u0131lacak. Operasyonlara \u00fcst r\u00fctbeli subaylardan ba\u015flanacak.