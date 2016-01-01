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Kandil yolunda çobandan gazetecilere tokat gibi cevap!
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta Kandil terör yuvasını imha etmek üzere başlattığı harekat bütün hızıyla sürerken, bölgeden çarpıcı haberler geliyor.
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