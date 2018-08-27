Kandilli Rasathanesi ikaz etti: 7'lik deprem olabilir

Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden korkutan bir uyar\u0131 geldi.,Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. Hal\u00fbk \u00d6zener, sadece Marmara Denizi\u2019nden ge\u00e7en fayda de\u011fil, T\u00fcrkiye\u2019nin ba\u015fka bir yerinde de 7 ve \u00fczerindeki b\u00fcy\u00fckl\u00fckte deprem olabilece\u011fini s\u00f6yledi. ,\u00d6zener \u201cHep Marmara\u2019ya dikkati \u00e7ekiyoruz ama T\u00fcrkiye\u2019nin ba\u015fka yerlerinde de potansiyel deprem olabilecek yerler var. ,Biz Marmara\u2019da deprem beklerken T\u00fcrkiye\u2019nin ba\u015fka bir yerinde 7\u2019nin \u00fcst\u00fcnde deprem olursa \u015fa\u015f\u0131rmamam\u0131z laz\u0131m\u201d dedi. Kuzey Anadolu Fay\u0131\u2019n\u0131n 1939\u2019da Erzincan depremiyle ba\u015flayan hareketinin k\u0131r\u0131la k\u0131r\u0131la bat\u0131ya do\u011fru geldi\u011fini anlatan \u00d6zener, \u015funlar\u0131 kaydetti: 1967 Adapazar\u0131, 1999 \u0130zmit, 1912 \u015eark\u00f6y M\u00fcrefte depremi. Fay \u00fczerinde arada bo\u015fluk var. Onun dolmas\u0131 laz\u0131m. Bunun yan\u0131nda bir de Erzincan\u2019\u0131n do\u011fusunda Yedisu b\u00f6lgesi var. Yedisu fay\u0131nda uzun y\u0131llard\u0131r deprem olmuyor. Ovac\u0131k fay\u0131 da suskun. Bir\u00e7ok yerde T\u00fcrkiye\u2019de deprem olma ihtimali var. \r\n ,Ancak Marmara B\u00f6lgesi\u2019nin n\u00fcfus yo\u011funlu\u011fu fazla. Burada olacak bir deprem T\u00fcrkiye\u2019yi, hem n\u00fcfus hem de ekonomik kay\u0131plar anlam\u0131nda do\u011fuda olacak bir depremden daha fazla etkileyecek.,\u201cAyn\u0131 sistemi Japonya da i\u015fletiyor, orada belki 1-1,5 dakika s\u00fcremiz var. K\u0131r\u0131lacak yer belki 300 kilometre uzakta. , Marmara i\u00e7in depremden 5-7 saniye \u00f6nce uyar\u0131 alabildiklerini belirten \u00d6zener ,Marmara\u2019da ise k\u0131y\u0131ya 15-20 kilometre uzakta. Yeteri kadar vatanda\u015f\u0131n aksiyon alacak hareketi yok. Bu sistemle Marmaray\u2019\u0131 durdurabiliyorsunuz, \u0130GDA\u015e\u2019\u0131n gaz\u0131n\u0131 kesebiliyorsunuz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,