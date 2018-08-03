Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden korkutan Marmara depremi açıklaması

B\u00fcy\u00fck Marmara depremi...,Kandilli Rasathanesi M\u00fcd\u00fcr\u00fc'nden korkutan a\u00e7\u0131klama geldi!,Deprem geliyor, b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ise feci olacak!\r\n,\u0130stanbul i\u00e7in korkutan a\u00e7\u0131klama! ,Kandilli olarak 241 \u00f6l\u00e7\u00fcm aleti ile \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. Marmara'da fay hatlar\u0131n\u0131n ge\u00e7ti\u011fi yerlere kurdu\u011fumuz istasyonlarla 0.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremleri alg\u0131layabiliyoruz. ,Prof. Dr. \u00d6zener, "K\u00fc\u00e7\u00fck k\u00fc\u00e7\u00fck depremler olsun da, enerjisi gitsin. Ama bu pek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Meydana gelen bir 7'lik deprem, 32 tane 6'l\u0131k depreme, bir 6'l\u0131k deprem 32 tane 5'lik depreme, bir 5'lik deprem 32 tane 4'l\u00fck deprem demektir. Yani bir tane 7'lik depremin enerjisinin gitmesi i\u00e7in ortalama 32 bin tane 4'l\u00fck deprem olmas\u0131 gerekir. Sonu\u00e7ta maalesef bu depremi biz bir g\u00fcn g\u00f6rece\u011fiz" dedi.,Tekirda\u011f B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Deprem Risk Y\u00f6netimi ve Kentsel \u0130yile\u015ftirme Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Harita M\u00fchendisleri Odas\u0131 ile 'Marmara Depremi Ger\u00e7e\u011fine Bak\u0131\u015f' paneli d\u00fczenlendi. Panele CHP Tekirda\u011f Milletvekili \u0130lhami \u00d6zcan Aygun, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet Zeki G\u00fcrc\u00fcn, Deprem Risk Y\u00f6netimi ve Kentsel \u0130yile\u015ftirme Dairesi Ba\u015fkan\u0131 Sevim Avc\u0131 Yener, oda ba\u015fkanlar\u0131 ile akademisyenler kat\u0131ld\u0131.,Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc M\u00fcd\u00fcr\u00fc ve Jeoloji Ana Bilim Dal\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Haluk \u00d6zener, panelde yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Kuzey Anadolu Fay Hatt\u0131'nda meydana gelen k\u00fc\u00e7\u00fck depremlerin, olas\u0131 b\u00fcy\u00fck Marmara depreminin etkisini azaltaca\u011f\u0131, enerjisinin bo\u015falaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde bir inan\u0131\u015f oldu\u011funu belirtti.,Ne kadar \u00e7ok \u00f6l\u00e7\u00fcm noktan\u0131z varsa o kadar \u00e7ok depremi alg\u0131lama \u015fans\u0131n\u0131z y\u00fcksek oluyor. Depremin ne b\u00fcy\u00fckl\u00fckte olabilece\u011fini hesaplayabiliyoruz ama ne zaman olaca\u011f\u0131n\u0131 bilemiyoruz. Bizim bildi\u011fimiz nerede olaca\u011f\u0131 ve ne b\u00fcy\u00fckl\u00fckte olaca\u011f\u0131 ama zaman\u0131n\u0131 bilemiyoruz. Marmara'da 7'nin \u00fczerinde deprem olabilir.,"Neredeyse 3 g\u00fcnde bir deprem olmu\u015f. 2017 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye'de 34 bin 134 deprem oldu. G\u00fcnde neredeyse 100 tane deprem oldu. Kandilli olarak 7 g\u00fcn 24 saat \u00e7al\u0131\u015fan merkezimiz her g\u00fcn yakla\u015f\u0131k 100 deprem kaydediyor. Meydana gelen depremlerden 288 tanesi 4'ten b\u00fcy\u00fck deprem olarak meydana geldi. Di\u011ferleri 4'\u00fcn alt\u0131nda. Y\u0131l i\u00e7inde aylara g\u00f6re de deprem olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 de\u011fi\u015fiyor.,T\u00fcrkiye'de, 1900 ile 2017 aras\u0131nda 4'ten b\u00fcy\u00fck 10 bin 503 deprem oldu\u011funu belirten Prof. Dr. Haluk \u00d6zener, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n, Ge\u00e7en y\u0131l \u00f6zellikle A\u011fustos ay\u0131nda 7 bin 134 deprem meydana geldi. 1985 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye ve \u00e7evresinde 1057 deprem olmu\u015f. Sonra depremler gittik\u00e7e artm\u0131\u015f, 2016'da 13 bin olurken, 2017 y\u0131l\u0131nda 34 bin deprem oldu. G\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e d\u00fcnyada deprem say\u0131s\u0131 art\u0131yor. ,.,DHA,Bu bir do\u011fa olay\u0131 bunun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7emeyiz" dedi.