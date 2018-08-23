Kanınızı donduracak olay!

Adana'da kan\u0131n\u0131z\u0131 donduracak olay! Elektrik dire\u011fine t\u0131rman\u0131p...,Olay, Sinanpa\u015fa Mahallesi'nde meydana geldi.,\u0130ddiaya g\u00f6re, ailevi problemler ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bunal\u0131ma girdi\u011fi iddia edilen Do\u011fan \u015e., elektrik dire\u011fine t\u0131rmand\u0131.,\u00c7evredekilerin \u015fa\u015fk\u0131n bak\u0131\u015flar\u0131 aras\u0131nda elektrik tellerine sar\u0131lan gen\u00e7, elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131ld\u0131.,Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci elektrik dire\u011finden indirdi. Sa\u011fl\u0131k ekipleri, Do\u011fan \u015e.'nin olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.,Gencin cesedi otopsi yap\u0131lmak i\u00e7in Adana Adli T\u0131p Kurumu Morgu'na kald\u0131r\u0131ld\u0131. Adana Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.,.