BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Kanlı ay tutulmasının burçlara etkileri

Kanlı ay tutulmasının burçlara etkileri
1 / 12

KOÇ BURCU:

Bu tutulma ile birlikte sosyal çevre iletişimlerinizde bazı aksaklıklar yaşayabileceğiniz gözükmektedir. Dostlarınızın hayatını ilgilendiren konularda daha empatili davranarak onlara yardımcı olmanız gereken süreçler başlayabilir. Aynı zamanda toplum içerisinde duruşunuzu değiştirmek isteyebilir ve kendinize yeni bir takım aktiviteler ve işinizle ilgili önemli ilerlemeye kaydedecek kazanımları edinmek isteyebilirsiniz. Sanki kişiler ve olaylar zorluyormuş gibi hissetseniz de bir müddet sonra sakin ve sağduyulu kalarak yaşamınızın daha farklı ilerlediği yolunda sinyaller alabilirsiniz. Yine bu zaman diliminde yapacağınız en iyi şey geçmişte yarım kalan projelerinizi tamamlamak ve yine geçmişte tam olarak çözümleyemediğiniz ilişkileri çözmek adına vereceğiniz uğraşlar olmalıdır. Sizin için harika bir tamamlanma dönemi olacaktır. Bunu fark edin.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144