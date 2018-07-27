KOÇ BURCU:

Bu tutulma ile birlikte sosyal çevre iletişimlerinizde bazı aksaklıklar yaşayabileceğiniz gözükmektedir. Dostlarınızın hayatını ilgilendiren konularda daha empatili davranarak onlara yardımcı olmanız gereken süreçler başlayabilir. Aynı zamanda toplum içerisinde duruşunuzu değiştirmek isteyebilir ve kendinize yeni bir takım aktiviteler ve işinizle ilgili önemli ilerlemeye kaydedecek kazanımları edinmek isteyebilirsiniz. Sanki kişiler ve olaylar zorluyormuş gibi hissetseniz de bir müddet sonra sakin ve sağduyulu kalarak yaşamınızın daha farklı ilerlediği yolunda sinyaller alabilirsiniz. Yine bu zaman diliminde yapacağınız en iyi şey geçmişte yarım kalan projelerinizi tamamlamak ve yine geçmişte tam olarak çözümleyemediğiniz ilişkileri çözmek adına vereceğiniz uğraşlar olmalıdır. Sizin için harika bir tamamlanma dönemi olacaktır. Bunu fark edin.