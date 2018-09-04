Kansere yakalanan BBC spikerinden duygulandıran karar!

Bland hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve art\u0131k tedaviye yan\u0131t alamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendikten sonra iki ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu i\u00e7in bir an\u0131 kitab\u0131 yazmaya ba\u015flad\u0131. "Kansere samimi bir bak\u0131\u015f" slogan\u0131yla yay\u0131nlanan "Sen, ben ve B\u00fcy\u00fck K" radyo program\u0131n\u0131n da 3 sunucusundan biri.,BBC Radio 5 Live program\u0131n\u0131n eski sunucusu Richard Bacon, tweetinde "G\u00fcnler. Kahredici. Biliyorum seni d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc (ve canl\u0131 yay\u0131nda ge\u00e7irdi\u011fimiz harika zamanlar\u0131) s\u00f6ylemem hi\u00e7 bir \u015feyi de\u011fi\u015ftirmeyecek. Ama ger\u00e7ekten akl\u0131mdas\u0131n ve \u00e7ok \u00e7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcm" ifadelerini kulland\u0131.,40 ya\u015f\u0131ndaki Bland, haberi sosyal medya hesab\u0131ndan duyurdu. Kas\u0131m 2016'da meme kanseri te\u015fhisi konan sunucu, ge\u00e7en ay yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "zamanla yar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131" s\u00f6ylemi\u015fti.,Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Bland, "Efsane Frank S.'nin (Sinatra) s\u00f6zleriyle, korkar\u0131m zaman geldi dostlar\u0131m. Hem de aniden. Bana say\u0131l\u0131 g\u00fcnlerim kald\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylendi. Her \u015fey \u00e7ok ger\u00e7ek d\u0131\u015f\u0131. Bana verdi\u011finiz destek i\u00e7in hepinize te\u015fekk\u00fcr ederim" ifadelerini kulland\u0131.,Bland'in tweeti \u00fczerinde BBC'nin di\u011fer sunucular\u0131 da duygusal payla\u015f\u0131mlarda bulundu:\r\n,Galler do\u011fumlu Rachael Bland, bu y\u0131l May\u0131s ay\u0131nda kanserinin tedavi edilemez boyuta geldi\u011fini, yap\u0131lacak klinik taramalardansa umut verici sonu\u00e7lar bekledi\u011fini duyurmu\u015ftu.Bundan iki ay sonra Bland, kanserin di\u011fer organlara yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi.,Bland i\u00e7in destek mesaj\u0131 payla\u015fanlar aras\u0131nda, 2015'te kendisine de g\u00f6\u011f\u00fcs kanseri te\u015fhisi konulan BBC sunucusu Victoria Derbyshire da vard\u0131.,BBC Radio 5 Live program\u0131n\u0131n haber spikeri Rachael Bland, kanser hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle "say\u0131l\u0131 g\u00fcnlerinin kald\u0131\u011f\u0131n\u0131" a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Derbyshire, Bland i\u00e7in "Cesaret, merhamet, kahkaha - i\u015fte bu sensin. Harikas\u0131n" tweetini payla\u015ft\u0131.,15 y\u0131ldan fazla s\u00fcredir BBC'nin farkl\u0131 programlar\u0131nda sunuculuk yapan Bland, ge\u00e7en ay \u0130ngiltere'de yay\u0131mlanan Sunday Telegraph gazetesine \u015f\u00f6yle yazm\u0131\u015ft\u0131:,Bland, bu s\u00fcre\u00e7te BBC Radio 5 Live i\u00e7in haber sunmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrecek. Bland'in \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra "Sen, ben ve B\u00fcy\u00fck K" program\u0131 da, Deborah James ve Lauren Mahon'\u0131n sunumuyla aynen devam edecek.,"\u00d6lmekten korkmuyorum. Sadece geride b\u0131rakacaklar\u0131m i\u00e7in endi\u015feleniyorum."