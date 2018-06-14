Kanseri önlemenin 8 kanıtlanmış yolu

\u00c7a\u011f\u0131m\u0131z\u0131n hastal\u0131\u011f\u0131 kanser genetik veya \u00e7evresel fakt\u00f6rlerden dolay\u0131 geli\u015febilir. Kanserin baz\u0131 sebeplerine \u00f6nlem al\u0131namaz ama d\u00fczenli beslenme ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 ile kansere yakalanma riski azalt\u0131labilir. ,\u0130\u015fte kanseri \u00f6nlemenin 8 kan\u0131tlanm\u0131\u015f yolu\r\n,\u0130\u015flenmi\u015f yiyecekler DNA'n\u0131za zarar vererek kanser riskini artt\u0131r\u0131r. Bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re haz\u0131r pasta soslar\u0131 kullanan kad\u0131nlar\u0131n g\u00f6\u011f\u00fcs kanseri olma riski sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenenlere g\u00f6re 3 kat daha fazla. Uzak durman\u0131z veya t\u00fcketimini azaltman\u0131z gereken yiyecekler aras\u0131nda makarna, pirin\u00e7, k\u0131rm\u0131z\u0131 et, y\u00fcksek ya\u011fl\u0131 s\u00fct \u00fcr\u00fcnleri ve yumurta var.,Sigaradan sonra kanserin en b\u00fcy\u00fck d\u0131\u015f fakt\u00f6rlerinden obezitedir. Fazla kilolu olmak sizi g\u00f6\u011f\u00fcs, mide, pankreas ve prostat kanserine kar\u015f\u0131 dayan\u0131ks\u0131z yapar.,Yo\u011furt gibi probiyotik yiyecekler t\u00fcketmek ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131 sistemini kuvvetlendirerek kanser h\u00fccrelerine kar\u015f\u0131 sava\u015f\u0131r. Yo\u011furt, kefir gibi probiyotik a\u00e7\u0131dan zengin g\u0131dalar gut bakterilerinin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemlidir. Probiyotik yiyeceklerin yan\u0131 s\u0131ra meyve, sebze, kurubaklagiller, y\u00fcksek lifli g\u0131dalar gibi prebiyotik g\u0131dalarda gut bakterilerinin beslenmesi ve b\u00fcy\u00fcmesi i\u00e7in gereklidir.,En az 5 y\u0131l boyunca d\u00fc\u015f\u00fck d\u00fczeyde aspirin kullanmak ba\u011f\u0131rsak kanseri riskini azalt\u0131r. Uzmanlar 50-59 ya\u015f aras\u0131 insanlar\u0131n d\u00fczenli olarak aspirin kullanmas\u0131n\u0131 \u00f6neriyor. Ayr\u0131ca kanser hastalar\u0131n\u0131n aspirin kullanmas\u0131 kanserin yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nler.,\u0130\u015flenmi\u015f k\u0131rm\u0131z\u0131 et t\u00fcketimi ba\u011f\u0131rsak ve mide kanseri ile ili\u015fkilidir. Etleriniz y\u00fcksek \u0131s\u0131da pi\u015firdi\u011finizde ortaya kanser yap\u0131c\u0131 bile\u015fenler \u00e7\u0131kar. Bu y\u00fczden etlerinizi pi\u015firmeden \u00f6nce kekik, biberiye, fesle\u011fen gibi baharatlarla marine edin.,Lifli g\u0131dalar sindirimi kolayla\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 ve ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131 sistemini g\u00fc\u00e7lendirici \u00f6zelliklere sahiptir. Lifli g\u0131da, meyve ve sebze t\u00fcketiminizi g\u00fcnde 5 porsiyona y\u00fckselterek kendinizi 14 farkl\u0131 kanser \u00e7e\u015fidinden koruyabilirsiniz.,\r\nG\u00fcne\u015fin zararl\u0131 \u0131\u015f\u0131nlar\u0131na maruz kalmak cilt kanserine sebep olur. Kanserler aras\u0131nda \u00f6nlenmesi en kolay olan bu kansere yakalanmamak i\u00e7in g\u00fcne\u015f kremi kullanmay\u0131 aksatmay\u0131n.,Bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re g\u00fcnde 30 dakika egzersiz yapmak g\u00f6\u011f\u00fcs ve ba\u011f\u0131rsak kanseri riskini b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde azalt\u0131r. Aktif olmak v\u00fccuttaki hormon seviyelerini dengeler. Kanser riskinizi azaltmak i\u00e7in daha aktif bir hayat tarz\u0131 benimseyin ve her g\u00fcn egzersiz yapmak i\u00e7in kendinize vakit ay\u0131r\u0131n.