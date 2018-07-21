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Kanun değişti, nüfûs müdürlüklerine koştular! 'Ahmak, Çakal, Malak, Armut, Davul'
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Bakanlığın mahkeme kararı aranmaksızın yazım hatası bulunan veya ilginç soyadları olanların değiştirilmesine imkân sağlayan uygulamasında bir yılda 56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi, 22 bin 40 kişi de ismini düzeltmek için ilgili kuruma başvurdu.