KAP bildirimi geldi! İşte sözleşme...

Y\u0131ld\u0131z futbolcu ile anla\u015fma sa\u011fland\u0131.,KAP bildirimi geldi...,\u0130\u015fte o transfer:,Trabzonspor, yeni transfer Zargo Toure'nin s\u00f6zle\u015fme detaylar\u0131n\u0131 KAP'a bildirdi.\r\n ,Trabzonspor Zargo Toure'nin maliyetini KAP'a bildirdi\r\n\r\n,\r\nProfesyonel futbolcu Zargo Toure ile bir y\u0131l\u0131 opsiyonlu olmak \u00fczere 3 (\u00dc\u00e7) y\u0131ll\u0131k anla\u015fma sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n ,\r\n2018\/19 futbol sezonu i\u00e7in 650.000.-EUR garanti \u00fccret,\r\n \r\n2019\/20 futbol sezonu i\u00e7in 550.000.-EUR garanti \u00fccret \u00f6denecektir.\r\n \r\nOpsiyonun kullan\u0131lmas\u0131 halinde 2020\/21 futbol sezonu i\u00e7in 650.000.-EUR garanti \u00fccret \u00f6denecektir.\r\n \r\nHer bir sezon i\u00e7in ge\u00e7erli olmak \u00fczere, futbolcunun 25 resmi lig ma\u00e7\u0131na ilk onbirde ba\u015flamas\u0131 halinde toplam 50.000.-EUR bonus \u00f6denecektir. \r\n \r\nTransferle ilgili kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmam\u0131\u015ft\u0131r. Transferle ilgili olu\u015fan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi \u00fcstlenmi\u015ftir.