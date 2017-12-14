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Türkiye Gazetesi

Kapadokya’ya 11 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi

Kapadokya’ya 11 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi
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Kapadokya’ya 11 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’yı 2017 yılının 11 ayında 2 milyon 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Türkiye’nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleriyle en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezlerini yılın ilk 11 ayında 2 milyon 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici açıklamasında Kapadokya bölgesini 2016 yılına oranla ziyaret eden turist sayısında yüzde 45’lik bir artış yaşandığını belirtti. Ekici, "Kapadokya bölgesi bildiğiniz gibi Türkiye’nin en önemli marka turizm merkezlerinden bir tanesidir. Sahip olduğu tarihi, turistik, kültürel değerlerle Kapadokya bölgesini ilk 11 ayda yaklaşık olarak 2 milyon 10 bin civarında yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu yıl ki turist ziyaretçi sayısını geçen yıla oranladığımızda 2016 yılında ülkemizde ve dünyada yaşanan turizmdeki daralmadan dolayı Kapadokya bölgesinde ciddi düşüşler yaşandı. Yani yüzde 50’ye yakın bir düşüş yaşanmıştı. 2017 yılında bölgemiz toparlanma sürecine girdi. 2016 yılına baktığımız zaman bu yıl yüzde 45 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir" dedi.

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