Kapı kırıldı manzara dehşete düşürdü

Ka\u011f\u0131thane\u2019de narkotimler, \u00f6nceden belirledikleri bir daireye \u00f6zel harekat polislerinin de deste\u011fiyle narkotik operasyonu d\u00fczenledi. ,\u0130stanbul Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Sokak Su\u00e7lar\u0131yla M\u00fccadele B\u00fcro Amirli\u011fi narkotimleri, Ka\u011f\u0131thane\u2019de bir binan\u0131n \u00e7at\u0131 kat\u0131 dairesinde uyu\u015fturucu sat\u0131\u015f\u0131 yapan zanl\u0131n\u0131n sakland\u0131\u011f\u0131 bilgisine ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Fiziki ve teknik takip timi, haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00f6nceden belirlenen adrese operasyon d\u00fczenledi. \r\n\r\n\r\n,Narkotik k\u00f6pe\u011fi "eta" ile evi arayan polis, uyu\u015fturucu maddeye rastlamad\u0131. ,Operasyonda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015fah\u0131s i\u015flemlerinin yap\u0131lmas\u0131 \u00fczere polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Daireye \u00e7\u0131kan polis, uyar\u0131lara ra\u011fmen a\u00e7\u0131lmayan kap\u0131y\u0131 ko\u00e7ba\u015f\u0131yla k\u0131rd\u0131.,Operasyonda ko\u00e7ba\u015f\u0131yla kap\u0131y\u0131 k\u0131rarak i\u00e7eriye giren polis, uyu\u015fturucu satmak su\u00e7undan aranan bir \u015f\u00fcpheliyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.,Eve bask\u0131n yapan polis, uyu\u015fturucu satmak su\u00e7undan aranan bir \u015f\u00fcpheliyi yere yat\u0131rarak kelep\u00e7eledi.\r\n