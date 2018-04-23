Kapış kapış gidiyor, en çok onlar ilgi görüyor

T\u00fcrkiye'de sat\u0131\u015fa sunulan ve yo\u011fun ilgi g\u00f6ren bu telefonlar\u0131n kimisi d\u00fc\u015f\u00fck fiyat\u0131yla b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcrken, kimi de y\u00fcksek fiyat\u0131na ra\u011fmen kap\u0131\u015f kap\u0131\u015f sat\u0131yor! \u0130\u015fte T\u00fcrkiye'nin en \u00e7ok ilgi g\u00f6ren telefonlar\u0131...\r\n,Samsung Galaxy Note 8 \r\n\r\nA\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131: 195 gram \r\nEkran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc: 6.3 in\u00e7 ekran, 1440x2960 piksel \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fck,Samsung Galaxy Note 8 \r\n\r\nDepolama haf\u0131zas\u0131: 64\/128\/256 GB\r\nBellek: 6 GB RAM,Samsung Galaxy Note 8 \r\n\r\n\u00d6n kamera: 8 MPArka kamera: Her biri 12 MP \u00e7ift kamera,Samsung Galaxy Note 8 \r\n\r\nFiyat\u0131: 4199 TL,Nokia 2 \r\n\r\nNokia 2, sahip oldu\u011fu \u00f6zellikler ve fiyat\u0131 ile uygun fiyatl\u0131 bir telefon arayanlara hitap ediyor. 5 in\u00e7 boyutlu LTPS LCD ekrana sahip olan telefon, 1280 x 720 ekran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ve Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip.,Telefon, tek par\u00e7a al\u00fcminyum kasaya ve arka k\u0131s\u0131mda ise polikarbon malzemeye sahip. Bu sayede fiziksel olarak dayan\u0131kl\u0131 bir tasar\u0131m sunuyor.\r\n,Nokia 2 modeli, Qualcomm\u2019un giri\u015f seviyesi i\u00e7in \u00fcretti\u011fi MSM8909v2 kod numaral\u0131 Snapdragon 212 i\u015flemcisine ve Adreno 304 grafik birimine sahip. 4 \u00e7ekirdekli olan bu i\u015flemci 1.3 Ghz frekans h\u0131z\u0131na sahip. 1 GB DDR3 tipi RAM ve 8 GB dahili haf\u0131za ile gelen telefon, MicroSD kart deste\u011fi ile 128 GB ilave alan sunabiliyor. Fiyat ise 699 TL,Huawei P10 Plus \r\n\r\nA\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131: 165 gram \r\nEkran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc: 5.5 in\u00e7 ekran, 1440x2560 piksel \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fck,Huawei P10 Plus \r\n\r\nDepolama haf\u0131zas\u0131: 64\/128 GB\r\nBellek: 4\/6 GB RAM,Huawei P10 Plus \r\n\r\n\u00d6n kamera: 8 MP\r\nArka kamera: Biri 20 MP di\u011feri 12 MP \u00e7ift kamera,Huawei P10 Plus \r\n\r\nFiyat\u0131: 2599 TL,iPhone 7 Plus \r\n\r\nA\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131: 188 gram \r\nEkran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc: 5.5 in\u00e7 ekran, 1080x1920 piksel \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fck,iPhone 7 Plus \r\n\r\nDepolama haf\u0131zas\u0131: 32\/128\/256 GB\r\nBellek: 3 GB RAM,iPhone 7 Plus \r\n\r\n\u00d6n kamera: 7 MP\r\nArka kamera: Her biri 12 MP \u00e7ift kamera,iPhone 7 Plus \r\n\r\nFiyat\u0131: 3785 TL,2017 y\u0131l\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck trendi haline gelen ve art\u0131k sekt\u00f6rde standart haline gelen 18:9 ekranla gelen model, 5,7 in\u00e7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde ve 1440x720p \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde bir ekrana sahip. \u0130\u015flemci taraf\u0131nda Snapdragon 435 kullan\u0131lan GM 8 modelinde 3\/4 GB RAM ve 32\/64 GB micro SD destekli dahili haf\u0131zaya yer verilmi\u015f. Kamera \u00f6zelliklerine bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ise arka tarafta 13 Megapiksellik bir kamera g\u00f6ze \u00e7arparken \u00f6n taraftaysa yine 13 Megapiksellik fla\u015fl\u0131 bir kamera dikkat \u00e7ekiyor. Fiyat 1099 TL...,LG G6 \r\n\r\nA\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131: 163 gram \r\nEkran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc: 5.7 in\u00e7 ekran, 1440x2880 piksel \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fck,LG G6 \r\n\r\nDepolama haf\u0131zas\u0131: 32\/64\/128 GB\r\nBellek: 4 GB RAM,LG G6 \r\n\r\n\u00d6n kamera: 5 MP\r\nArka kamera: 13 mP