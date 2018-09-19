Kapkaççıyı oto tamircisi yakaladı

Emekli maa\u015f\u0131n\u0131 \u00e7ekip eve d\u00f6nen Saliha Yayc\u0131 kendisini takip eden iki kapka\u00e7\u00e7\u0131n\u0131n hedefi oldu. ,Dar\u00fclaceze Caddesi \u00fczerinde kald\u0131r\u0131mda y\u00fcr\u00fcyen kad\u0131n\u0131n \u00e7antas\u0131n\u0131 alan kapka\u00e7\u00e7\u0131lar ka\u00e7maya ba\u015flad\u0131. ,\u00c7antas\u0131n\u0131 kapt\u0131ran Saliha Yayc\u0131 ba\u011f\u0131rarak kapka\u00e7\u00e7\u0131lar\u0131n pe\u015finden ko\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Yayc\u0131'n\u0131n \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131n\u0131 duyan oto tamircisi Nihat Karl\u0131 elinde \u00e7anta ile ka\u00e7an kapka\u00e7\u00e7\u0131y\u0131 g\u00f6r\u00fcnce pe\u015finden ko\u015fup Donanma Caddesi \u00fczerinde zanl\u0131y\u0131 yakalad\u0131.\r\n\r\n,Nihat Karl\u0131 \u00e7antay\u0131 Saliha Yayc\u0131'ya teslim etti. Karl\u0131 yakalad\u0131\u011f\u0131 kapka\u00e7\u00e7\u0131y\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 oto tamirhanesinin \u00f6n\u00fcne getirip polise haber verdi. Bir s\u00fcre sonra gelen polis zanl\u0131 Hasan \u015e.'yi g\u00f6zalt\u0131na alarak polis merkezine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Kapka\u00e7 ma\u011fduru Saliha Yayc\u0131 "\u00c7antam\u0131 kap\u0131p ka\u00e7t\u0131lar. Esnaf arkada\u015flar kapka\u00e7\u00e7\u0131y\u0131 yakalad\u0131. \u00c7antam\u0131 bana teslim ettiler" diye konu\u015ftu. Ya\u011fc\u0131 daha sonra polis merkezine giderek \u015fikayette bulundu.\r\n\r\n,Zanl\u0131y\u0131 yakalayan Nihat Karl\u0131 "Elinde \u00e7anta ile ko\u015fanlar\u0131 ve ba\u011fr\u0131\u015fmalar\u0131 duydum. \u00c7antayla ka\u00e7an\u0131 yakalad\u0131m, sonra kad\u0131n geldi \u00e7antas\u0131n\u0131 teslim ettim. Kad\u0131n maa\u015f \u00e7ekmi\u015f bankadan takip edip \u00e7antas\u0131n\u0131 alm\u0131\u015flar. Zanl\u0131y\u0131 polise teslim ettik" diye konu\u015ftu. ,Olay saat 10:30 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi.