Kar kalınlığı 18 santimetre

.,\r\nKar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fcne kadar aral\u0131klarla devam edece\u011fi tahmin ediliyor.,Bursa Meteoroloji M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, "oteller b\u00f6lgesi"ndeki kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131, son ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n ard\u0131ndan 18 santimetreyi buldu.\r\n\r\n,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 6, en y\u00fcksek s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 1 derece \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Uluda\u011f'da, bu ak\u015famdan itibaren yeniden kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 bekleniyor.\r\n,T\u00fcrkiye'nin \u00f6nemli k\u0131\u015f turizm merkezlerinde \r\nkar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 18 santimetreye ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n