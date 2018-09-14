Kar yağıyor sandılar... Gerçek bambaşka çıktı!

Bu k\u00f6p\u00fck zehir sa\u00e7\u0131yor!,Bembeyaz g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcne bakmay\u0131n...,Hindistan'\u0131n g\u00fcneyindeki tropikal ku\u015fakta yer alan Bangalore kenti zehirli bir beyaz \u00f6rt\u00fcyle kapland\u0131.\r\n\r\n,Hindistan'\u0131n teknoloji ba\u015fkenti Bangalore'daki yakla\u015f\u0131k d\u00f6rt kilometrekarelik g\u00f6l, y\u0131llar boyu kimyasal at\u0131klar ve kanalizasyonla kirletildi. \r\n\r\n,Hindistan'\u0131n g\u00fcneyindeki tropikal ku\u015fakta yer alan Bangalore kenti beyaz \u00f6rt\u00fcyle kapland\u0131.\r\n\r\n,BBC T\u00fcrk\u00e7e'de yer alan habere g\u00f6re k\u00f6p\u00fck, g\u00f6l\u00fc besleyen iki kaynaktan gelen sular\u0131n \u00e7e\u015fitli kimyasallarla kar\u0131\u015fmas\u0131 sonucu olu\u015fuyor.,Ya\u015fayanlar\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tehdit eden bu k\u00f6p\u00fck k\u00f6t\u00fc koku yay\u0131yor ve r\u00fczgar\u0131n etkisiyle de \u00e7evreye yay\u0131l\u0131yor. , K\u00f6p\u00fcklerin yo\u011fun oldu\u011fu noktalarda halk\u0131n sokakta y\u00fcr\u00fcmekte ve ara\u00e7lar\u0131yla trafikte ilerlemekte zorland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlemleniyor.\r\n\r\n,., G\u00f6renlerde kar ya\u011fm\u0131\u015f hissi olu\u015fturan bu beyazl\u0131k asl\u0131nda kentin en b\u00fcy\u00fck g\u00f6l\u00fcnden ta\u015fan zehirli bir beyaz k\u00f6p\u00fck. \r\n\r\n, Debasish Gosh aylard\u0131r kentteki beyaz k\u00f6p\u00fc\u011f\u00fcn foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekiyordu. \u0130\u015fte bu foto\u011fraflardan baz\u0131lar\u0131:\r\n\r\n,Herkes kar ya\u011f\u0131yor sand\u0131! Ger\u00e7ek bamba\u015fka \u00e7\u0131kt\u0131...,\u00c7evrede ya\u015fayanlar\u0131n t\u00fcm giri\u015fimlerine ra\u011fmen, durumun idareciler taraf\u0131ndan dikkate al\u0131nmamas\u0131 sonucu i\u015fler i\u00e7inden \u00e7\u0131k\u0131lmas\u0131 g\u00fc\u00e7 bir hal ald\u0131.\r\n\r\n