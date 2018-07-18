Karabük'te FETÖ zanlısı karı-koca öğretmen tutuklandı

Karab\u00fck'te haklar\u0131nda arama karar\u0131 bulunan FET\u00d6'n\u00fcn mahrem yap\u0131lanmas\u0131na mensup kar\u0131-koca, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutukland\u0131.,Karab\u00fck Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan haklar\u0131nda FET\u00d6\/PDY silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olmak su\u00e7undan arama karar\u0131 bulunan \u00f6rg\u00fct\u00fcn mahrem yap\u0131lanmas\u0131na mensup Z.A. ve e\u015fi G.A., Manisa\u2019da yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Karab\u00fck\u2019e getirilen \u015f\u00fcphelilerin \u00f6rg\u00fct\u00fcn gizli haberle\u015fme uygulamas\u0131 olan ByLock kullan\u0131c\u0131s\u0131 oldu\u011fu, G.A.\u2019n\u0131n FET\u00d6\u2019n\u00fcn iltisakl\u0131 okullar\u0131nda \u00f6\u011fretmenlik yapt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcpheliler, emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilerek sevk edildikleri adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutukland\u0131.