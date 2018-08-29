Karabük'te korkunç olay: Yanına böyle yaklaştılar

Korkulan oldu!,.,Kaza, saat 09.00 s\u0131ralar\u0131nda Karab\u00fck- \u00c7ank\u0131r\u0131 karayolu Musaefendi K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nde meydana geldi. ,AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis \u00e7ok say\u0131da ekip olay yerinde!,\u00c7ank\u0131r\u0131 y\u00f6n\u00fcne giden \u00d6zcan Tunal\u0131 (47) y\u00f6netimindeki 77 DD 659 plakal\u0131 kimyasal madde y\u00fckl\u00fc tanker, s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn kontrol\u00fcn\u00fc kaybetmesi sonucu yakla\u015f\u0131k 10 metreden \u00c7erke\u015f \u00c7ay\u0131'na devrildi. Tankerde bulunan kimyasal madde \u00e7aya akt\u0131. ,\u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. ,Ekipler, \u00f6zel k\u0131yafetler giyerek tankere yakla\u015ft\u0131. ,Tankerin alt\u0131nda v\u00fccudunun bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc su i\u00e7inde kalan s\u00fcr\u00fcc\u00fc \u00d6zcan Tunal\u0131'n\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirlendi.,Yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan \u00d6zcan Tunal\u0131'n\u0131n cesedi Eskipazar Devlet Hastanesi'nin morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,B\u00fct\u00fcn \u015fehir ayakta...,Jandarma ve polis ekiplerinin cep telefonuyla ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 firma yetkilisinden, tankerin ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 kimyasal maddenin su ar\u0131tmada kullan\u0131lan 'Demir 3 Klor\u00fcr' oldu\u011funu \u00f6\u011frendi. \u00c7evre ve \u015eehircilik \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Karab\u00fck \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, b\u00f6lgeye gelerek \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,Korkun\u00e7 olay...,Kimyasal maddenin d\u00f6k\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc alanda ise \u00e7ok say\u0131da bal\u0131k \u00f6l\u00fcmleri ya\u015fand\u0131.