Karabük'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kentte saat 15.00 s\u0131ralar\u0131nda ba\u015flayan ve yakla\u015f\u0131k 20 dakika s\u00fcren g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ve yakla\u015f\u0131k 3 dakika s\u00fcren dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131 olumsuz etkiledi. ,Karab\u00fck'te sa\u011fanak ve dolu hayat\u0131 olumsuz etkiledi,Karab\u00fck'te yakla\u015f\u0131k 20 dakika etkili olan sa\u011fanak ve dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131nda yollar g\u00f6le d\u00f6nerken, pazar yerinde tezgah a\u00e7an esnaf zor durumda kald\u0131.,Ya\u011fmur nedeniyle cadde ve sokaklar g\u00f6le d\u00f6nd\u00fc. Trafi\u011fi felce u\u011fratan ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle ara\u00e7lar suyla kapl\u0131 yollarda g\u00fc\u00e7l\u00fckle ilerledi. ,100. Y\u0131l Mahallesi'nde r\u00fczgar nedeniyle devrilen bir a\u011fa\u00e7 i\u015f makinesiyle yoldan kald\u0131r\u0131ld\u0131., Baz\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ara\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6rt\u00fcyle doludan korumaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131, ara\u00e7lar\u0131n\u0131n zarar g\u00f6r\u00fcp g\u00f6rmedi\u011fini inceledi. ,\u0130\u015f yeri sahipleri d\u00fckkanlar\u0131na su girmemesi i\u00e7in m\u00fccadele etti.\r\n\r\n,\u00d6zellikle 1003 Nolu Cadde'den ta\u015fan sular alt taraftaki pazar yerinin baz\u0131 b\u00f6l\u00fcmlerinin sularla kaplanmas\u0131na neden oldu. ,Vatanda\u015flar ellerinde pazar po\u015fetleriyle su birikintilerinden atlamak zorunda kald\u0131., Tezgahlar\u0131 ve ayaklar\u0131 su i\u00e7inde kalan pazarc\u0131lardan baz\u0131lar\u0131 duruma ald\u0131r\u0131\u015f etmeden sat\u0131\u015flar\u0131na devam ederken, baz\u0131lar\u0131 da tezgahlar\u0131n\u0131 erkenden toplamak zorunda kald\u0131. ,M\u0131s\u0131r tezgah\u0131n\u0131n \u00fczerine mahsur kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Ali Ko\u00e7, itfaiyenin olmamas\u0131na tepki g\u00f6sterdi. ,R\u00fczgar nedeniyle y\u0131k\u0131lan \u00e7ad\u0131r\u0131n tutan par\u00e7an\u0131n y\u00fcz\u00fcne \u00e7arpmas\u0131 sonucu yaralanan Orhan G\u00fcven ise, "Birazdan hastaneye giderim. Mal\u0131m\u0131z\u0131 korumak i\u00e7in \u0131sland\u0131k ve yaraland\u0131k" dedi.,.