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Türkiye Gazetesi

Karadeniz Ereğli Belediyespor'da Engin Baytar sevgisi stada sığmadı!

Karadeniz Ereğli Belediyespor'da Engin Baytar sevgisi stada sığmadı!
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Karadeniz Ereğli Belediyespor'da Engin Baytar sevgisi stada sığmadı!

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehir, Trabzonspor ve Galatasaray'da oynayan milli futbolcu Engin Baytar, aralık ayında BAL Ligi 6. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karadeniz Ereğli Belediyespor'a transfer oldu. Ereğli Belediyespor'un dün Ankara temsilcisi Keçiören Bağlumspor ile sahasında oynadığı karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna giren Engin Baytar performansı ve sahadaki centilmen tavırları ile taraftarların ilgi odağı haline geldi. Taraftarlar oyuna giren Engin Baytar'a sık sık tezahüratlarda bulundu. Ereğli Belediyespor 90 dakikayı 3-1 galip tamamlarken, karşılaşma sonunda taraftara koşan Engin Baytar teşekkür etti.

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