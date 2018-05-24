Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu

\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi (\u0130BB) taraf\u0131ndan yapt\u0131r\u0131lan Karak\u00f6y`\u00fcn yeni y\u00fczer iskelesi, ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda Tuzla Tersanesi`nden al\u0131narak Hali\u00e7 Tersanesi\u2019ne getirilmi\u015fti.\r\n,\u015eiddetli lodosta 2008 y\u0131l\u0131nda batan Karak\u00f6y`\u00fcn y\u00fczer iskelesinin yerine yap\u0131lan yeni iskele, Tuzla Tersanesi`nde in\u015fa edildi. K\u0131y\u0131 Emniyeti Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ait bot yard\u0131m\u0131yla Tuzla`da in\u015fa edildi\u011fi tersaneden al\u0131narak Hali\u00e7 Tersanesi`ne getirilip i\u00e7 dizayn\u0131 tamamlan ak\u0131ll\u0131 y\u00fczer iskele, bu gece r\u00f6mork\u00f6rlerle g\u00fcvenli bir \u015fekilde Karak\u00f6y iskelesine \u00e7ekildi.\r\n,K\u00f6pr\u00fcler trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131 \u0130skeleyi ta\u015f\u0131yan r\u00f6mork\u00f6rlerin ge\u00e7i\u015fi nedeniyle Hali\u00e7 Metro K\u00f6pr\u00fcs\u00fc, Atat\u00fcrk ve Galata K\u00f6pr\u00fcs\u00fc, belediye yetkilileri ve trafik polisi taraf\u0131ndan ara\u00e7 ve yaya trafi\u011fine kapat\u0131ld\u0131. Daha sonra k\u00f6pr\u00fcler, her iki taraftan a\u00e7\u0131larak botlar\u0131n g\u00fcvenli bir \u015fekilde ge\u00e7i\u015fi sa\u011fland\u0131. Karak\u00f6y iskelesine getirilen ak\u0131ll\u0131 y\u00fczer iskelenin son haz\u0131rl\u0131klar\u0131 tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde hizmete al\u0131nmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n,Deniz \u00fczerinde y\u00fczer olarak tasarland\u0131 \u0130skele teknik \u00f6zellikleri itibari ile 2 bin 236 metrekarelik alandan olu\u015furken, 2 bin ton a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda bulunuyor. Deniz \u00fczerinde y\u00fczer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre y\u00fcksekli\u011fi bulunan yeni y\u00fczer iskelenin ana g\u00fcverteden \u00e7at\u0131ya olan y\u00fcksekli\u011fi 7.5 metre. \u0130skele hizmet vermeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda sancak ve deniz taraf\u0131ndaki al\u0131nl\u0131k b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden ayn\u0131 anda \u00fc\u00e7 vapur yana\u015farak yolcu indirip bindirebilecek. \u00c7elik konstr\u00fcksiyon olarak in\u015fa edilen iskelenin sahip oldu\u011fu \u00e7ok ama\u00e7l\u0131 salon ve sosyal donat\u0131 alanlar\u0131 ve engelli eri\u015fimiyle Karak\u00f6y \u00fczerinden deniz ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131n daha rahat kullan\u0131lmas\u0131 ama\u00e7lan\u0131yor.\r\n,\u00d6te yandan yeni y\u00fczer iskele ge\u00e7i\u015fi esnas\u0131nda trafi\u011fe kapat\u0131lan Atat\u00fcrk K\u00f6pr\u00fcs\u00fc, Hali\u00e7 Metro K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ve Galata K\u00f6pr\u00fcs\u00fc iskele ge\u00e7i\u015fi sonras\u0131 yeniden trafi\u011fe a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n,Karak\u00f6y\u2019de 2008 y\u0131l\u0131nda batan Karak\u00f6y iskelesinin yerine \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi (\u0130BB) taraf\u0131ndan yapt\u0131r\u0131lan 81 metre uzunlu\u011fundaki Karak\u00f6y`\u00fcn yeni y\u00fczer iskelesi, gece saatlerinde Hali\u00e7 Tersanesi`nden al\u0131narak, Karak\u00f6y\u2019e getirildi.\r\n,