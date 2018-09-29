Karaman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü

Kaza, ak\u015fam saatlerinde Ermenek-Ba\u015fyayla karayolunun Katranl\u0131 k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda meydana geldi.,Karaman'da b\u00fcy\u00fck dram! Bir aile yok oldu...,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Murat Kora\u015f y\u00f6netimindeki 70 E 7477 plakal\u0131 otomobil, s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan \u00e7\u0131karak \u015farampole yuvarland\u0131., Kazada s\u00fcr\u00fcc\u00fc Murat Kora\u015f ile k\u0131z\u0131 \u0130kra olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybederken, a\u011f\u0131r yaral\u0131 Ebru Kora\u015f ise \u00e7a\u011fr\u0131lan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131., Ebru Kora\u015f burada yap\u0131lan m\u00fcdahaleye ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. Kora\u015f'\u0131n 5 ayl\u0131k hamile oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.