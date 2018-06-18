Karaman'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Karaman'da, yolcu otob\u00fcs\u00fcn\u00fcn devrilmesi sonucu 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 39 ki\u015fi yaraland\u0131.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, \u00d6zkaymak firmas\u0131na ait 42 ER 169 plakal\u0131 yolcu otob\u00fcs\u00fc, Mersin'in Mut il\u00e7esi ile Karaman'\u0131 birbirine ba\u011flayan Sertavul Ge\u00e7idi'nde, sa\u011fanak nedeniyle kayganla\u015fan yolda s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden \u00e7\u0131karak devrildi.\r\n\r\nKazada, 3 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi, 39 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n \r\n,Olay yerine \u00e7ok say\u0131da ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaral\u0131lar ambulanslarla \u00e7evredeki hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n \r\n,Olay yerine gelen Karaman Valisi Fahri Meral, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, otob\u00fcs\u00fcn Gaziantep'ten \u0130zmir'e gitti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n \r\n,Otob\u00fcste, 2'si \u015fof\u00f6r, 1'i muavin olmak \u00fczere toplam 46 ki\u015finin bulundu\u011funu ifade eden Meral, "Kazada 3 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi, 39 vatanda\u015f\u0131m\u0131z yaraland\u0131. Yaral\u0131lar\u0131n 36's\u0131 Karaman Devlet Hastanesine, 3'\u00fc Mut Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Yaral\u0131lardan 4'\u00fcn\u00fcn durumu a\u011f\u0131r. Kazan\u0131n yolun sa\u011fanak nedeniyle kayganla\u015fmas\u0131 nedeniyle ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6z\u00fck\u00fcyor." diye konu\u015ftu.\r\n \r\n, Meral, kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.,.