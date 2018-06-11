Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 ile ilgili konu\u015ftu.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a kar\u015f\u0131 aday olmaya haz\u0131rlanan Abdullah G\u00fcl, ittifak\u0131n tamamen sa\u011flanamamas\u0131 nedeniyle bu ad\u0131mdan vazge\u00e7ti.\r\n\r\n,Konuyla ilgili detaylar\u0131 Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu ilk kez ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bir \u015fekilde anlatt\u0131.\r\n\r\n,Karamollao\u011flu, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "G\u00fcl'e teklifi g\u00f6t\u00fcrd\u00fcm. ,Kendisi de \u00e7at\u0131 aday olmas\u0131n\u0131n faydal\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ve Ak\u015fener'e konuyu g\u00f6t\u00fcrd\u00fcm. ,Ak\u015fener ba\u015flang\u0131\u00e7tan beri aday olaca\u011f\u0131n\u0131 ve geri d\u00f6nmesinin do\u011fru olmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,G\u00fcl de ittifak yoksa beni de mazur g\u00f6r\u00fcn dedi."